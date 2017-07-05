Monte Paschi уволит 5,5 тыс. человек, закроет 600 отделений и продаст плохие кредиты на 28,6 млрд евро

Проблемный итальянский банк Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, перешедший под контроль государства после вливания в него 5,4 млрд евро госпомощи, представил план реорганизации на ближайшие четыре года.

В частности, банк планирует сократить штат примерно на 5,5 тыс. человек, ограничить зарплаты топ-менеджерам, закрыть 600 отделений и продать невозвратные кредиты на общую сумму 28,6 млрд евро к 2021 году, сообщается в пресс-релизе банка.

По прогнозам руководства финкомпании, в 2021 году банк намерен получить чистую прибыль в размере более 1,2 млрд евро и довести показатель доходности акционерного капитала до 10,7%.

Monte Paschi, основанный в 1472 году в Сиене для выдачи дешевых кредитов наименее обеспеченным слоям населения города-государства, в настоящее время является старейшим действующим банком мира и третьим по величине банком Италии.

В последние годы сочетание таких негативных факторов, как низкие процентные ставки, плохая рентабельность и слабые темпы экономического роста в Италии, вкупе с ошибочными решениями руководства, привели к тому, что нехватка капитала в Monte Paschi достигла 8,8 млрд евро. В результате правительству страны пришлось оказать банку помощь из бюджетных средств.

