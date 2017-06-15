Alipay начал работу в Австрии и Швейцарии

Компания ConCardis, предоставляющая платежные сервисы, объявила о поддержке платежей Alipay в Австрии и Швейцарии.

В Австрии первым брендом, который дал возможность китайским потребителям оплачивать покупки со смартфонов через приложение Alipay, стал Gössl. Сначала этот сервис поддержат 20 магазинов в Австрии, а затем географию планируется расширить, включив в этот ряд еще семь магазинов в Германии.

В октябре 2017 года ConCardis планирует запустить китайское платежное приложение в Швейцарии. Первыми к поддержке сервиса присоединятся ювелирные магазины Wempe TOD's и Timberland.

ConCardis уже развернул поддержку Alipay в Германии, где этот вид платежей принимается в нескольких сотнях магазинов. Совсем недавно футбольный клуб Borrusia Dortmund, который имеет большую группу болельщиков Азии, обеспечил поддержку этого платежного сервиса в магазинах по продаже сувениров.