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Как за 4 года стать крупнее банков США?
16:58 16.05.2017 |
Объем средств, находящихся под управлением фонда, в конце апреля достиг отметки $165,6 млрд, в результате чего крупнейший фонд денежного рынка (до недавнего времени), находившийся под управлением инвестиционного банка JPMorgan, подвинулся на вторую строчку.
Фонд Yu'E Bao, название которого можно перевести как "остатки сокровищ", привлекает средства индивидуальных инвесторов и вкладывает их в фонд рынка краткосрочных капиталов под управлением Tianhong Asset Management Co., в которой крупнейший в Китае электронный ритейлер Alibaba владеет контрольным пакетом акций.
Фонд, который возник в середине 2013 г., разрешает участникам досрочно снимать часть средств со вклада, а активы фонда состоят по большей части из кредитов на рынке межбанковского кредитования, которые гарантируются государством.
Часть собранных средств выдается в качестве кредита потребителям, покупающим на сайтах Taobao и Tmall, или предлагается для пополнения оборотных средств мелким и средним оптовым компаниям.
В 2014 г. объем средств, которые находились под контролем фонда, составлял 500 млрд юаней ($81 млрд). За три года объем фонда вырос вдвое. Быстрый рост фонда подчеркивает повсеместную роль, которую играют технологические компании Китая в жизни людей, и одновременно нарушает контролируемые государством отрасли, такие как финансы.
Отток средств из банковской системы стал причиной нападок на Yu'E Bao со стороны старшего редактора и главного обозревателя China Central Television Ню Вэньсиня, чья запись в личном блоге собрала 11,5 млн просмотров и вызвала обширные дебаты.
"Yu'E Bao - вампир, сосущий кровь у банков, и типичный финансовый паразит. Фонд не создает добавленной стоимости, а зарабатывает на раздувании ставок заимствования на общенациональном уровне. Принося населению крошечную выгоду, он сам получает гигантскую прибыль за счет всего общества", - написал Вэньсинь.
В чем успех Yu'E Bao?
Одно из ключевых преимуществ данного фонда, которое позволило ему обойти по объемам даже крупные американские фонды, - это ставка на большое число людей с минимальными доходами. Alibaba сделала для простых китайцев процесс инвестирования средств в разнообразные финансовые продукты более доступным.
С помощью данного продукта простые китайцы могут вкладывать деньги, имеющиеся на цифровых счетах, что постепенно приводит к долгосрочным накоплениям. На сегодняшний день система обслуживает свыше 152 млн клиентов.
Более того, такой подход к финансам способствует существенному расширению доступа к капиталу для малых предпринимателей. По состоянию на сентябрь 2016 г. лишь одна компания Alibaba Ant Financial (управляющий системой Alipay), выдала 4,11 млн микропредприятий и частных предпринимателей кредиты на общую сумму 740 млрд юаней ($107,3 млрд).
Большие данные, собранные посредством этих платформ, помогают создавать кредитную историю и расширять доступ к кредитным средствам, особенно для небогатых слоев населения, не охваченных финансовой системой.
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