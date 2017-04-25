Американский банк Wells Fargo внес необходимые изменения в так называемое завещание - схему ликвидации фининститута в случае его банкротства, устранив выявленные ранее недостатки, говорится в совместном пресс-релизе Федеральной резервной системы (ФРС) и Корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

В результате, регуляторы отменили введенные в прошлом году меры, ограничивавшие некоторые виды деятельности банка.

Разработка схем быстрого и упорядоченного сворачивания операций системно важными финкомпаниями США на случай банкротства является требованием закона о финансовой реформе 2010 года (закон Додда-Фрэнка).

В декабре 2016 года регуляторы выявили, что Wells Fargo не сумел устранить два из трех недостатков, обнаруженных агентствами ранее, и ввели ограничения на развитие международных операций фининститута, а также его небанковских операций.

В марте 2017 года Wells Fargo предоставил на рассмотрение регуляторов план, в котором должным образом устранены выявленные ранее недостатки, отмечается в сообщении ФРС и FDIC.

Восемь американских банков имеют статус системно значимых финансовых институтов (SIF), то есть их банкротство может оказать существенное негативное влияние на экономику США. Следующий полный план фининституты должны предоставить регуляторам до 1 июля 2017 года.

