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Wells Fargo устранил недостатки в своем "завещании", ограничения операций сняты - регуляторы
10:15 25.04.2017 |
Американский банк Wells Fargo внес необходимые изменения в так называемое завещание - схему ликвидации фининститута в случае его банкротства, устранив выявленные ранее недостатки, говорится в совместном пресс-релизе Федеральной резервной системы (ФРС) и Корпорации по страхованию депозитов (FDIC).
В результате, регуляторы отменили введенные в прошлом году меры, ограничивавшие некоторые виды деятельности банка.
Разработка схем быстрого и упорядоченного сворачивания операций системно важными финкомпаниями США на случай банкротства является требованием закона о финансовой реформе 2010 года (закон Додда-Фрэнка).
В декабре 2016 года регуляторы выявили, что Wells Fargo не сумел устранить два из трех недостатков, обнаруженных агентствами ранее, и ввели ограничения на развитие международных операций фининститута, а также его небанковских операций.
В марте 2017 года Wells Fargo предоставил на рассмотрение регуляторов план, в котором должным образом устранены выявленные ранее недостатки, отмечается в сообщении ФРС и FDIC.
Восемь американских банков имеют статус системно значимых финансовых институтов (SIF), то есть их банкротство может оказать существенное негативное влияние на экономику США. Следующий полный план фининституты должны предоставить регуляторам до 1 июля 2017 года.
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