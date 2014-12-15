Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в сентябре 2014 года встречалась с главой австрийского Meinl Bank, который ранее активно использовался украинскими банками для вывода денег за рубеж и фиктивной докапитализации.

Гонтарева отметила, что на тот момент на корреспондентских счетах в Meinl Bank были обнаружены средства украинских банков на сумму 2 млрд долл.

«Банки использовали эти счета не только для вывода денег, но и для фиктивного увеличения капитала. Поэтому мы разработали программу и дали банкам срок до 1 апреля 2016 года для погашения всех этих корсчетов и других межбанковских операций с этими банками», - сказала глава НБУ.

По ее словам, более года ни один из украинских банков не держит там счета, и на сегодня любой банк, который откроет счет в этом финучреждении, попадет по 100% резервирование.

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