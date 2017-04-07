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НАБУ расследует вывод в оффшоры $500 миллионов рефинансирования от Нацбанка
16:07 07.04.2017 |
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал, что НАБУ изучает сомнительные операции по выводу банками за границу денежных средств, полученных в качестве рефинансирования от НБУ. Об этом он рассказал в интервью изданию "Высокий замок".
"Если говорим о так называемом реформировании банковского сектора, в результате которого прекратили свое существование 80 с лишним банков, то к этому процессу возникает много вопросов со стороны Национальной полиции. Это не совсем наш профиль. Если же речь идет о средствах, которые НБУ выделял для рефинансирования и значительная часть которых выходила за пределы Украины, в частности, через австрийские банки, — то это наша компетенция. Мы расследуем эти факты", — рассказал Сытник.
По словам Сытника, дело касается руководства Нацбанка.
"Дело касается руководства Национального банка. В деле задействовано много банков. Проводим соответствующие процессуальные действия – обыски, изъятие документов – чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела – проверка средств, которые выделяли на рефинансирование. Нас интересует, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ", - сказал он.
НАБУ обратило внимание на подозрительно большие суммы выделенных под рефинансирование средств, которые выводились за границу.
"Имели собственные аналитические разработки, материалы журналистских расследований, опубликованных в СМИ. Также увидели подозрительно крупные перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования некоторых банков. В одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорную фирму оказался... водитель "рефинансированного" банка. По такой схеме с Украины за границу было выведено 500 млн. долларов. А есть гораздо сложнее, запутаннее схемы", - пояснил Сытник.
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