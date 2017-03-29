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Банк Wells Fargo согласился выплатить $110 млн для урегулирования обвинений в нарушениях
08:24 29.03.2017 |
Американский банк Wells Fargo достиг соглашения с клиентами, обвинявшими его в масштабных нарушениях, он готов выплатить $110 млн. Об этом говорится в официальном заявлении финансового института, распространенном во вторник.
Коллективный иск в отношении банка был подан в суд в штате Калифорния в мае 2015 года. Группа лиц утверждала, что на их имена в Wells Fargo без их ведома были открыты счета, им также якобы оказывали финансовые услуги, которые, в действительности, не были запрошены.
Директор банка Тимоти Слоан заверил, что указанное соглашение "поможет восстановить доверие клиентов". Предоставленные Wells Fargo $110 млн будут распределены между истцами, кроме того, из этих средств будут оплачены услуги их адвокатов и судебные издержки.
В последние месяцы Wells Fargo не раз становился фигурантом разбирательств. В сентябре 2016 года СМИ сообщили, что американское Бюро по финансовой защите потребителей наложило на банк штраф в размере $185 млн. Ведомство пришло к выводу, что сотрудники банка проводили масштабную незаконную практику открытия банковских счетов для своих клиентов без их ведома, а также навязывали им определенные услуги, в которых те не нуждались, чтобы получать премии за выполнение плана продаж.
Таким образом, работники Wells Fargo за последние несколько лет открыли без ведома клиентов свыше 2 млн счетов, привязанных к кредитным картам. При этом в некоторых случаях деньги с уже имевшихся счетов переводились без одобрения клиентов на вновь открытые счета. Сотрудники банка также были уличены в создании фальшивых адресов электронной почты, которые они привязывали к новым счетам или же подключали с их помощью клиентов к различным банковским онлайн-услугам.
В Wells Fargo признали свою вину, объявив об увольнении около 5,3 тысячи сотрудников, которые были уличены в нарушениях. Финансовое учреждение подверглось жесткой критике в связи с тем, что его руководство не понесло наказания за произошедшее. Впоследствии директор банка Джон Стампф покинул свой пост, его место занял Слоан.
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