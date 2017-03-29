Американский банк Wells Fargo достиг соглашения с клиентами, обвинявшими его в масштабных нарушениях, он готов выплатить $110 млн. Об этом говорится в официальном заявлении финансового института, распространенном во вторник.

Коллективный иск в отношении банка был подан в суд в штате Калифорния в мае 2015 года. Группа лиц утверждала, что на их имена в Wells Fargo без их ведома были открыты счета, им также якобы оказывали финансовые услуги, которые, в действительности, не были запрошены.

Директор банка Тимоти Слоан заверил, что указанное соглашение "поможет восстановить доверие клиентов". Предоставленные Wells Fargo $110 млн будут распределены между истцами, кроме того, из этих средств будут оплачены услуги их адвокатов и судебные издержки.

В последние месяцы Wells Fargo не раз становился фигурантом разбирательств. В сентябре 2016 года СМИ сообщили, что американское Бюро по финансовой защите потребителей наложило на банк штраф в размере $185 млн. Ведомство пришло к выводу, что сотрудники банка проводили масштабную незаконную практику открытия банковских счетов для своих клиентов без их ведома, а также навязывали им определенные услуги, в которых те не нуждались, чтобы получать премии за выполнение плана продаж.

Таким образом, работники Wells Fargo за последние несколько лет открыли без ведома клиентов свыше 2 млн счетов, привязанных к кредитным картам. При этом в некоторых случаях деньги с уже имевшихся счетов переводились без одобрения клиентов на вновь открытые счета. Сотрудники банка также были уличены в создании фальшивых адресов электронной почты, которые они привязывали к новым счетам или же подключали с их помощью клиентов к различным банковским онлайн-услугам.

В Wells Fargo признали свою вину, объявив об увольнении около 5,3 тысячи сотрудников, которые были уличены в нарушениях. Финансовое учреждение подверглось жесткой критике в связи с тем, что его руководство не понесло наказания за произошедшее. Впоследствии директор банка Джон Стампф покинул свой пост, его место занял Слоан.