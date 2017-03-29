Американский суд обязал Deutsche Bank выплатить еще один крупный штраф. Суд штата Коннектикут постановил во вторник, 28 марта, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 миллионов долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками.

В апреле 2015 года дочернее предприятие крупнейшего немецкого банка уже согласилось с присужденным штрафом в связи с неправомерными действиями по так называемым LIBOR (London Interbank Offered Rate, ставкам по межбанковским краткосрочным депозитам). Штраф, наложенный на Deutsche Bank, составил тогда рекордную сумму в 2,5 миллиарда долларов.

О манипуляциях с LIBOR и EURIBOR (европейскими межбанковскими ставками предложения) стало известно в 2012 году. В связи с подобными нарушениями к крупным штрафам на территории США и Великобритании был приговорен ряд крупных банков - помимо Deutsche Bank, это коснулось также банков Barclays, Rabobank и других.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank оштрафован в США на 425 миллионов долларов за "зеркальные" сделки с РФ. Еще один крупный штраф - около 200 миллионов долларов - может быть наложен Великобританией. Минувший год Deutsche Bank завершил с убытком в размере 1,4 миллиардов евро.