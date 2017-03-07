Глава Deutsche Bank Джон Крайан объявил о новой стратегии, которая включает докапитализацию в размере €8 млрд ($8,5 млн), продажу миноритарной доли в подразделении по управлению активами через IPO и реинтеграцию Postbank, сообщает Bloomberg.

По словам Крайана, эти меры помогут сократить расходы до €22 млрд к 2018 году.

«Мы предприняли смелый шаг, признав, что шли в неправильном направлении», - сказал он, добавив, что реализацию новой стратегии ему помогут осуществить два новых помощника.

Новыми заместителями Крайана станут финансовый директор Маркус Шенк и директор розничного бизнеса Кристиан Зевинг. Со временем банк найдет нового финансового директора.

Ранее Deutsche Bank подтвердил, что им предприняты подготовительные меры для возможной докапитализации в размере €8 млрд, а также для реализации некоторых стратегических шагов.

