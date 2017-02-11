Согласно исследованию, проведённому аналитиками Boston Retail Partners, Apple Pay стал самым популярным платёжным сервисом в США. На данный момент 36% розничных продавцов в этой стране поддерживают сервис купертинцев, тогда как PayPal, ранее занимавший место лидера, поддерживается 34%.

Правда, тут нужно учитывать, что данные получены от более чем 500 ведущих североамериканских предприятий розничной торговли. Для такой страны, как США, это не такой уж и обширный опрос. Так что скорее тут корректнее говорить о лидерстве Apple среди самых крупных торговцев США.

22% опрошенных торговцев, которые не поддерживают Apple Pay, сказали, что намерены исправить ситуацию в течение года. Ещё 11% планируют сделать это в течение трёх лет, а 31% пока не имеют подобных планов и предпочитают «подождать и посмотреть».

Для сравнения, Android Pay поддерживает 24% опрошенных продавцов, а 18% и 13% введут поддержку в течение года или трёх соответственно. Для Samsung Pay эти же показатели в том же порядке составляют 18%, 11% и 7%.