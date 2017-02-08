Уилл Смейл Отдел бизнеса новостей Би-би-си

Большинство из нас никогда не слышало о швейцарце по имени Франсиско Фернандес. А зря: безопасность десятков миллионов банковских счетов по всей планете зависит именно от него.

На первый взгляд Фернандес человек ничем особо не примечательный: ему 53 года, в свободное время он играет на пианино, и... он отвечает за сохранность примерно 4 трлн долларов.

Господин Фернандес является основателем и главой такой же, как и он, малоизвестной компании под названием Avaloq. А эта швейцарская фирма, насчитывающая 2500 сотрудников, является крупнейшим в мире поставщиком программного обеспечения для банков.

Программами компании пользуются более 450 банков по всему миру, включая таких гигантов, как британские Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland, а также Deutsche Bank, Societe Generale, UBS и Nomura.

Как вы уже поняли, Avaloq относится к безопасности очень серьезно, особенно в том, что касается защиты от хакерских атак. Для того чтобы предусмотреть все возможные лазейки, компания пошла на довольно неожиданный шаг: она платит израильским программистам за попытки взломать ее защитный код.

Поскольку целый ряд израильских IT-компаний являются ведущими в области разработки способов отражения хакерских атак, Avaloq пользуется их услугами для того, чтобы проверять свои программы.

Бронежилет от хакера

Господин Фернандес доволен таким сотрудничеством: "Израильтяне, - говорит он, - очень и очень хороши. - У них полно молодых специалистов, которые возвращаются после службы в армии, и они просто великолепны. Мы регулярно просим их "напасть" на наши системы - разумеется, в контролируемой обстановке, - а уж потом с их помощью пытаемся делать нашу защиту совершенно непроницаемой".

"Мы всегда очень тщательно подходим к работе... Системы безопасности должны постоянно совершенствоваться. Каждый год нам приходится отражать тысячи хакерских атак, но пока что - тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, - проколов у нас не было", - добавляет он.

Avaloq прошел большой путь. В 1991 году Франсиско Фернандес выложил 200 тысяч долларов, выкупив компьютерный отдел швейцарского банка BZ Bank. В ту пору в отделе работали пять человек. Сегодня годовой доход компании превышает 500 млн долларов.

Фернандес рассказывает, что довольно давно пришел к выводу, что большинство компьютерных программ для банков является слишком сложными, а кроме того - еще и слишком дорогими.

Его идея состояла в том, чтобы разработать простую, но надежную систему, которой могли бы пользоваться разные банки во всем мире.

"Миссия невыполнима"

Итак, Фернандес со своей командой, вооружившись небольшим количеством денег, предоставленных одним-единственным клиентом, и незначительными доходами от консалтинговой деятельности, начали разрабатывать свое компьютерное обеспечение. На это ушло пять лет.

Когда же, наконец, программы были готовы, Avaloq обнаружил, что швейцарские банки, известные своим категорическим нежеланием идти на какой бы то ни было риск, вовсе не торопятся принять на вооружение продукцию стартапа, насчитывавшего на тот момент только 20 сотрудников.

Фернандес вспоминает, что многие полагали, что поставленная им задача является невыполнимой. Однако Avaloq крупно повезло. Компания сумела заинтересовать в своей системе не кого-нибудь, а главный банк Швейцарии - Swiss National Bank.

Центробанк был настолько впечатлен результатами разработки, что немедленно купил новую программу, после чего в течение полугода его примеру последовали еще шесть швейцарских банков. Вскоре последовали заказы и из-за рубежа.

Совместное владение

Сегодня Avaloq предоставляет банкам два типа услуг: либо просто продает программное обеспечение, либо - по желанию клиента - дополнительно берет на себя и полную ответственность за всю компьютерную сеть клиента.

Около 17% банков мира (в которых хранится в общей сложности около 700 млрд долларов) выбирают второй вариант, который основан на технологии облачных вычислений.

Основную часть денег Avaloq зарабатывает за счет продажи лицензий. 10% акций компании принадлежат Национальному банку Швейцарии, однако оставшиеся 90% - в собственности ее сотрудников.

Из 2500 человек, работающих в фирме лишь 500 - программисты. Кроме основного офиса в Цюрихе, у компании есть филиалы в Эдинбурге и даже в Маниле, далекой от Швейцарии столицы Филиппин.

Avaloq не выплачивает сотрудникам индивидуальных премий по итогам их индивидуальной работы, но премии получают все, если компания целиком сумела добиться поставленных целей - будь то рост прибылей или географическая экспансия.

Заместитель главного редактора специализированного журнала Banking Tech ("Банковские технологии") сказал в интервью Би-би-си, что "успех компании объясняется двумя факторами: мудрым стилем руководства Фернандеса и успехом программного обеспечения, которое она предоставляет банкам".

Готовность идти на риск

Франсиско Фернандес родился в семье выходцев из Испании, бежавших от диктатуры генерала Франко и осевших в Люцерне еще до его рождения.

Он утверждает, что семейная история сыграла большую роль в его готовности идти на риск.

"Мои родители бежали от гражданской войны в Испании. Эта способность бросить все, пойти на риск, лишиться комфорта - у меня в генах", - объясняет он.

"Когда я был маленьким, у нас не было денег, чтобы купить машину, телевизор или провести центральное отопление, - вспоминает бизнесмен. - Но то, что я рос в Швейцарии, оказалось огромным плюсом. Я смог учиться в Цюрихе - в одном из лучших университетов мира в области компьютерных технологий. Я очень горжусь, что руковожу Avaloq, но я не намерен почивать на лаврах".