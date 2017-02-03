JPMorgan выплатит $797,5 млн для урегулирования оставшихся претензий к нему со стороны кредиторов Lehman Brothers, сообщает Reuters.

JPMorgan был крупнейшим кредитором Lehman и, по мнению других кредиторов последнего, использовал свое положение как основного «клирингового» банка Lehman для вывода ликвидности в преддверии банкротства 15 сентября 2008 года. Они утверждают, что JPMorgan без нужды изъял миллиарды долларов обеспечения - и, сделав это, обеспечил себе преимущество за счет других кредиторов.

JPMorgan ранее выделил резервы под это урегулирование. В январе прошлого года он согласился выплатить $1,42 млрд для погашения большей части других требований - в целом истцы требовали от него $8,6 млрд.

Lehman перестал быть банкротом в марте 2012 года, и с тех пор продолжается процесс свертывания его операций. Кредиторам удалось вернуть себе более $110 млрд - и держатели облигаций банка, которым ранее предвещали возврат 21 цента с доллара, получили уже вдвое больше.