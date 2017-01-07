В 2016 г. в Украине было обнаружено 174 мошеннических веб-ресурса, которые выманивали реквизиты банковских карт пользователей под предлогом предоставления несуществующих услуг (фишинг). Для сравнения, в 2015 году было выявлено 38 таких веб-ресурсов. Об этом сообщает Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем (EMA).

По подсчетам ЕМА, в 2016 г. 90 из 174 фишинговых сайтов предлагали "пополнить" мобильный. Еще 54 мошеннических веб-ресурса якобы "совершали" денежные переводы с карты на карту. А 28 веб-ресурсов предлагали обе услуги одновременно.

Напомним, что цель всех фишинговых веб-ресурсов одна - заставить пользователя оставить реквизиты своей платежной карты. Для этого на мошенническом сайте создается платежная форма, в которую желающий пополнить мобильный или сделать денежный перевод вносит данные своей карты. Операция может оказаться неуспешной, но реквизиты карты остаются в руках мошенников.

Некоторые мошеннические веб-ресурсы работают по другой схеме: на сайте "для совершения денежных переводов" установлена программа, которая подменяет номер карты получателя номером карты мошенников. В итоге, перевод действительно происходит, причем именно на указанную отправителем сумму, но деньги получает преступник.

Все обнаруженные сайты-подделки попадают в черный список, размещенный на сайте Ассоциации ЕМА. Список обновляется ежедневно в режиме онлайн.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские правоохранители приняли участие в ликвидации международной киберсети Avalanche, участники которой с 2009 г. распространяли вредоносные программы, фишинг, спам, а также отмывали деньги.