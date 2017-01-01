Правительство Италии готово предоставить господдержку Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, который, как становится очевидно, не сможет справиться самостоятельно с кризисом ликвидности, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников, план рекапитализации на сумму 5 млрд евро провалился в среду, поскольку Monte Paschi не удалось найти ключевого инвестора. Кроме того, банк не может привлечь достаточно средств за счет обмена облигаций на акции - по оценкам экспертов, объем такого свопа составит около 1,7 млрд, что намного ниже запланированного показателя.

Ранее представители Monte Paschi отметили, что средства на его счетах могут закончиться уже к апрелю следующего года.

Для того, чтобы спасти третий по величине банк страны и помочь другим банкам, обе палаты парламента Италии в среду большинством голосов приняли предложение правительства выделить 20 млрд евро в помощь проблемным банкам.

Источники отмечают, что власти готовятся купить акции Monte Paschi и даже рассматривают возможность приобретения контрольного пакета бумаг.

Оппозиционное "Движение пяти звезд", набирающее популярность в Италии, выступило против господдержки банков и призвало к полной национализации проблемных финкомпаний. По оценке лоббистской группы Codacons, помощь банкам из бюджета обойдется каждой итальянской семье в 833 евро.

Впрочем, эксперты Goldman Sachs указывают на то, что выделенной в помощь банковскому сектору суммы может оказаться недостаточно - по их оценкам, банкам страны требуется около 38 млрд евро, чтобы закрыть дефицит балансов и начать избавляться от невозвратных кредитов.

Monte Paschi, основанный в 1472 году в Сиене для выдачи дешевых кредитов наименее обеспеченным слоям населения города-государства, в настоящее время является старейшим действующим банком мира. С начала года его капитализация рухнула на 86%, тогда как акции большинства крупнейших банков Италии подешевели наполовину.