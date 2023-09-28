Після паніки: ціни на LPG ще трохи знизилися

З 20 вересня по 27 вересня середня гуртова ціна на LPG в Україні знизилась на 300 грн і становить 40 400 грн/т. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

«Сьогодні (27 вересня - ek) деякі постачальники зменшили вартість ресурсу на 200-300 грн відносно вчорашньої ціни», - зазначили в одній із паливних компаній. Динаміка, як вважають учасники ринку, свідчить про більш ніж достатні обсяги газу в країні.

Крім того, на ринок продовжують надходити ресурси, які було законтрактовано раніше. «Цього тижня довантажуємо партії, які було придбано ще в серпні», - прокоментували у великій українській паливній компанії. Їх колеги по ринку з національної мережі повідомили, що також не поспішають купувати: «Поки не закуповуємо нових партій, їдуть ще ті, які придбали раніше».

На західному кордоні середня вартість ресурсу за тиждень зросла на 194 грн, до 40 159 грн/т, що з доставкою у Київ складе 42 213-42 727 грн/т. На ГНС у столичному регіоні вартість газу майже не змінилась і залишилася в діапазоні 40 000-41 000 грн/т.

Зі слів трейдерів, реакція на динаміку зовнішнього ринку додатково стримується стабільно невеликими продажами газу. «З боку аграріїв зростання закупівель не було», - зазначив один зі співрозмовників.

На торгах Української енергетичної біржі 27 вересня середня ціна на ресурс «Укргазвидобування» складала 39 927 грн/т, «Укрнафти» - 39 735 грн/т. Це на 565 грн і 870 грн нижче від аукціонів минулого тижня. «Укргазвидобування» виставило на торги незначний обсяг газу: майже втричі менше, ніж минулого тижня. «Укрнафта», навпаки, його збільшила. На відміну від минулих торгів, аукціон 27 вересня був більш результативним - на торгах було придбано біля 80% виставленого газу, що вдвічі більше за попередній результат.

На аукціоні приватних виробників ціна на продукт складала 40 800 грн/т.

Більшість респондентів вважають, що по закінченню старих обсягів ціни на газ почнуть зростати. «Здорожчання газу буде, але нестрімке», - прокоментували в одній із компаній. Там додають, що темпи зростання цін залежатимуть від роздрібних цін, які, попри великі запаси, оперативним чином відреагували на вересневе здорожчання в гурті.

Серед чинників, що можуть прискорити здорожчання, трейдери вказують на певні логістичні затримки доставки газу з-за кордону. «На півдні через обстріли вивантаження затримуються. На заході також терміни завантаження й проходження митниці збільшилися на 1-2 дні», - зазначив директор невеликої компанії-імпортера.

Динаміка середніх цін на LPG у дрібному гурті в Україні, грн/т

https://bin.ua/uploads/posts/2023-09/1695911080_3.jpg

