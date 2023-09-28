Фінансові новини
- |
- 28.09.23
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Після паніки: ціни на LPG ще трохи знизилися
17:29 28.09.2023 |
З 20 вересня по 27 вересня середня гуртова ціна на LPG в Україні знизилась на 300 грн і становить 40 400 грн/т. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
«Сьогодні (27 вересня - ek) деякі постачальники зменшили вартість ресурсу на 200-300 грн відносно вчорашньої ціни», - зазначили в одній із паливних компаній. Динаміка, як вважають учасники ринку, свідчить про більш ніж достатні обсяги газу в країні.
Крім того, на ринок продовжують надходити ресурси, які було законтрактовано раніше. «Цього тижня довантажуємо партії, які було придбано ще в серпні», - прокоментували у великій українській паливній компанії. Їх колеги по ринку з національної мережі повідомили, що також не поспішають купувати: «Поки не закуповуємо нових партій, їдуть ще ті, які придбали раніше».
На західному кордоні середня вартість ресурсу за тиждень зросла на 194 грн, до 40 159 грн/т, що з доставкою у Київ складе 42 213-42 727 грн/т. На ГНС у столичному регіоні вартість газу майже не змінилась і залишилася в діапазоні 40 000-41 000 грн/т.
Зі слів трейдерів, реакція на динаміку зовнішнього ринку додатково стримується стабільно невеликими продажами газу. «З боку аграріїв зростання закупівель не було», - зазначив один зі співрозмовників.
На торгах Української енергетичної біржі 27 вересня середня ціна на ресурс «Укргазвидобування» складала 39 927 грн/т, «Укрнафти» - 39 735 грн/т. Це на 565 грн і 870 грн нижче від аукціонів минулого тижня. «Укргазвидобування» виставило на торги незначний обсяг газу: майже втричі менше, ніж минулого тижня. «Укрнафта», навпаки, його збільшила. На відміну від минулих торгів, аукціон 27 вересня був більш результативним - на торгах було придбано біля 80% виставленого газу, що вдвічі більше за попередній результат.
На аукціоні приватних виробників ціна на продукт складала 40 800 грн/т.
Більшість респондентів вважають, що по закінченню старих обсягів ціни на газ почнуть зростати. «Здорожчання газу буде, але нестрімке», - прокоментували в одній із компаній. Там додають, що темпи зростання цін залежатимуть від роздрібних цін, які, попри великі запаси, оперативним чином відреагували на вересневе здорожчання в гурті.
Серед чинників, що можуть прискорити здорожчання, трейдери вказують на певні логістичні затримки доставки газу з-за кордону. «На півдні через обстріли вивантаження затримуються. На заході також терміни завантаження й проходження митниці збільшилися на 1-2 дні», - зазначив директор невеликої компанії-імпортера.
Динаміка середніх цін на LPG у дрібному гурті в Україні, грн/т
https://bin.ua/uploads/posts/2023-09/1695911080_3.jpg
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Арестович відповів на скандал щодо сексистських висловів про жінок на лекціях з психології
|«Лист щастя» від Байдена. Як американські побажання перетворилися на ультиматум Банковій
|Міністру оборони Умєрову призначили трьох заступників
|СБУ каже, що влаштувала блекаут в Росії у відповідь на удари по енергетиці України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАБУ розслідує виплату «зеленого» тарифу окупованим станціям брата Шурми
|Україну обрали до керівного органу МАГАТЕ
|Податкова презентувала мобільний застосунок
|Після паніки: ціни на LPG ще трохи знизилися
|Охочих виділяти кошти Україні дедалі менше, але це не означає, що коштів не буде, - міністр фінансів
|Аграрії цьогоріч отримали понад ₴56 мільярдів кредитів на розвиток
Бізнес
|Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки
|У США вдруге вдало пересадили людині серце свині
|Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети
|Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
|Peugeot представив нове покоління кросовера 3008
|На Землю прибула капсула з ґрунтом астероїда Бенну
|McDonald's вперше за 30 років підвищує плату за франшизу