Нафта прискорила зростання, Brent піднялася вище ніж $94 за барель

Ціни на нафту посилили підйом удень у п'ятницю, завершуючи на мажорній ноті волатильний тиждень.

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 15:00 EET подорожчали на $0,81 (0,87%) - до $94,11 за барель.

Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час підвищилися на $1,02 (1,14%) - до $90,65 за барель.

На тижні, що минає, нафтові котирування демонстрували суттєві коливання, спочатку відреагувавши на "яструбині" сигнали Федеральної резервної системи, а потім - на рішення уряду Росії запровадити тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного пального.

"Інвестори побоюються дефіциту пального та проблем в економіці, - написав аналітик PVM Oil Associates Тамаш Варга. - Інфляція подекуди сповільнюється, проте високі ставки викликають справедливу тривогу серед інвесторів".