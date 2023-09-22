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Нафта прискорила зростання, Brent піднялася вище ніж $94 за барель
15:34 22.09.2023 |
Ціни на нафту посилили підйом удень у п'ятницю, завершуючи на мажорній ноті волатильний тиждень.
Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 15:00 EET подорожчали на $0,81 (0,87%) - до $94,11 за барель.
Котирування листопадових ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час підвищилися на $1,02 (1,14%) - до $90,65 за барель.
На тижні, що минає, нафтові котирування демонстрували суттєві коливання, спочатку відреагувавши на "яструбині" сигнали Федеральної резервної системи, а потім - на рішення уряду Росії запровадити тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного пального.
"Інвестори побоюються дефіциту пального та проблем в економіці, - написав аналітик PVM Oil Associates Тамаш Варга. - Інфляція подекуди сповільнюється, проте високі ставки викликають справедливу тривогу серед інвесторів".
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