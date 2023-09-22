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За тиждень пальне в Україні здорожчало ще на 1 грн/л
14:44 22.09.2023 |
Упродовж тижня (15-22 вересня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 85 копійок - до 54,72 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав також на 1,04 грн - до 57,53 грн/л, а дизельне пальне - на 95 копійок, до 54,62 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП - до 56,99 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості - до 58,99 грн/л.
На 2 грн/л підвищила ціни «Укрнафта», в мережі UPG пальне додало 0,5-1,5 грн/л.
На станціях решти мереж звичайна «п'ятірка» й А-95+ додали в ціні 0,5-2 грн/л, дизпальне - 0,3-2,5 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 15 на 22 вересня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
56,99
|
1,00
|
58,99
|
1,00
|
56,99
|
1,00
|
WOG
|
56,99
|
1,00
|
58,99
|
1,00
|
56,99
|
1,00
|
Авіас
|
54,00
|
0,00
|
54,50
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
53,90
|
2,00
|
55,90
|
2,00
|
53,90
|
2,00
|
UPG
|
54,90
|
0,50
|
56,90
|
0,50
|
53,90
|
1,50
|
AMIC
|
55,70
|
0,71
|
57,19
|
0,70
|
55,27
|
1,06
|
Shell
|
56,39
|
0,80
|
58,89
|
1,10
|
56,39
|
0,80
|
SOCAR
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
52,57
|
1,26
|
52,40
|
1,07
|
KLO
|
55,89
|
0,90
|
57,39
|
1,40
|
54,39
|
1,00
|
U.GO
|
54,63
|
0,83
|
56,75
|
0,80
|
53,63
|
1,69
|
Автотранс
|
55,78
|
1,30
|
55,78
|
1,30
|
BVS
|
54,99
|
0,80
|
56,99
|
0,80
|
54,99
|
0,80
|
Chipo
|
53,52
|
0,50
|
52,43
|
0,58
|
Авантаж 7
|
50,95
|
0,40
|
50,95
|
0,40
|
Prime
|
53,50
|
1,00
|
53,50
|
1,00
|
Укр-Петроль
|
51,80
|
0,00
|
51,80
|
0,00
|
Рур груп
|
54,99
|
2,00
|
54,99
|
1,50
|
Mango
|
53,09
|
1,00
|
52,89
|
1,00
|
Ovis
|
55,99
|
1,00
|
57,99
|
1,50
|
55,49
|
1,50
|
VST
|
53,60
|
0,50
|
52,90
|
1,00
|
Marshal
|
53,40
|
0,00
|
52,40
|
0,00
|
Маркет
|
50,29
|
0,50
|
50,89
|
1,10
|
Олас
|
53,00
|
-0,50
|
52,20
|
0,70
|
VostokGaz
|
53,79
|
2,40
|
53,79
|
1,00
|
Neftek
|
56,49
|
1,00
|
59,49
|
1,00
|
56,49
|
1,00
|
Кворум
|
53,98
|
2,00
|
53,48
|
1,50
|
ZOG
|
54,00
|
1,50
|
55,50
|
2,00
|
Катрал
|
53,99
|
1,00
|
53,99
|
1,40
|
Green Wave
|
55,50
|
2,00
|
53,80
|
2,00
|
RLS
|
51,90
|
1,00
|
54,00
|
1,00
|
51,40
|
0,50
|
Фактор
|
50,00
|
0,00
|
50,10
|
0,30
|
Середня ціна в Україні
|
54,72
|
0,85
|
57,53
|
1,04
|
54,62
|
0,95
|
|
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