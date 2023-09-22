За тиждень пальне в Україні здорожчало ще на 1 грн/л

Упродовж тижня (15-22 вересня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 85 копійок - до 54,72 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав також на 1,04 грн - до 57,53 грн/л, а дизельне пальне - на 95 копійок, до 54,62 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП - до 56,99 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості - до 58,99 грн/л.

На 2 грн/л підвищила ціни «Укрнафта», в мережі UPG пальне додало 0,5-1,5 грн/л.

На станціях решти мереж звичайна «п'ятірка» й А-95+ додали в ціні 0,5-2 грн/л, дизпальне - 0,3-2,5 грн/л (див. табл.).



