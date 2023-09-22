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АНАЛІТИКА

За тиждень пальне в Україні здорожчало ще на 1 грн/л

 

Упродовж тижня (15-22 вересня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 85 копійок - до 54,72 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав також на 1,04 грн - до 57,53 грн/л, а дизельне пальне - на 95 копійок, до 54,62 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

За тиждень пальне в Україні здорожчало ще на 1 грн/л

 

Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП - до 56,99 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості - до 58,99 грн/л.

На 2 грн/л підвищила ціни «Укрнафта», в мережі UPG пальне додало 0,5-1,5 грн/л.

На станціях решти мереж звичайна «п'ятірка» й А-95+ додали в ціні 0,5-2 грн/л, дизпальне - 0,3-2,5 грн/л (див. табл.).


Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 15 на 22 вересня 2023 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

56,99

1,00

58,99

1,00

56,99

1,00

WOG

56,99

1,00

58,99

1,00

56,99

1,00

Авіас

54,00

0,00

54,50

0,00

54,00

0,00

Укрнафта

53,90

2,00

55,90

2,00

53,90

2,00

UPG

54,90

0,50

56,90

0,50

53,90

1,50

AMIC

55,70

0,71

57,19

0,70

55,27

1,06

Shell

56,39

0,80

58,89

1,10

56,39

0,80

SOCAR

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

БРСМ-Нафта

52,57

1,26

    

52,40

1,07

KLO

55,89

0,90

57,39

1,40

54,39

1,00

U.GO

54,63

0,83

56,75

0,80

53,63

1,69

Автотранс

55,78

1,30

    

55,78

1,30

BVS

54,99

0,80

56,99

0,80

54,99

0,80

Chipo

53,52

0,50

    

52,43

0,58

Авантаж 7

50,95

0,40

    

50,95

0,40

Prime

53,50

1,00

    

53,50

1,00

Укр-Петроль

51,80

0,00

    

51,80

0,00

Рур груп

54,99

2,00

    

54,99

1,50

Mango

53,09

1,00

    

52,89

1,00

Ovis

55,99

1,00

57,99

1,50

55,49

1,50

VST

53,60

0,50

    

52,90

1,00

Marshal

53,40

0,00

    

52,40

0,00

Маркет

50,29

0,50

    

50,89

1,10

Олас

53,00

-0,50

    

52,20

0,70

VostokGaz

53,79

2,40

    

53,79

1,00

Neftek

56,49

1,00

59,49

1,00

56,49

1,00

Кворум

53,98

2,00

    

53,48

1,50

ZOG

54,00

1,50

    

55,50

2,00

Катрал

53,99

1,00

    

53,99

1,40

Green Wave

55,50

2,00

    

53,80

2,00

RLS

51,90

1,00

54,00

1,00

51,40

0,50

Фактор

50,00

0,00

    

50,10

0,30

Середня ціна в Україні

54,72

0,85

57,53

1,04

54,62

0,95
За матеріалами: EnKorr
 

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