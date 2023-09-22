Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни LPG в дрібному гурті не поспішають рости

 

Темпи зростання гуртових цін автогазу в Україні сповільнились: середня вартість LPG на умовах поставки FCA з 13 по 21 вересня збільшилась на 190 грн, з 40250 грн/т до 40440 грн/т. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Нагадаємо, що за попередній тиждень динаміка росту склала 1120 грн/т.

Ситуація в цілому на ринку майже не змінилась. Паливні компанії в один голос говорять про наявність достатніх об'ємів ресурсу. При цьому, ціна газу на західному кордоні зменшилась до 39966 грн/т. З затратами на транспортування в Київ вартість західного ресурсу становитиме 42020-42534 грн/т, однак в дрібному гурті столичного регіону стабільно зустрічаються пропозиції в межах 40 000-41 500 грн/т. «Є і дешевше, бо дешевого ресурсу на ринку ще трохи є. Проте це поодинокі випадки», - прокоментували ситуацію в одній з компаній-імпортерів.

На торгах «Української енергетичної біржі», які відбулись 20 вересня, середня ціна ресурсу «Укргазвидобування» складала 40492 грн/т, «Укрнафти» - 40604 грн/т. Ажіотажу на аукціоні не було. «Газ брали тільки ті, кому це дійсно було потрібно, але й ціна адекватна», - зауважив учасник торгів. Всього на аукціоні було придбано в середньому трохи більше половини виставленого об'єму LPG.

На аукціонах дрібних компаній ціна продукту складала 40800-42000 грн/т. В ході торгів за ресурс вартість продукту одного з виробників зросла на 600 грн порівняно з ціною, зафіксованою на минулому тижні. Компанія GT Group двічі виставляла свій продукт на торги, але попиту на їх лоти не було. Початкова вартість ресурсу в залежності від базису змінювалась в діапазоні 41000-42000 грн/т.

Трейдери вказують на стабільний перелив ринку. На газ по цінам, що зросли за кордоном, бажаючих не знайшлося, адже в Україну ще прямують партії, придбані на низькому ринку у серпні. Учасники ринку вважають, що така ситуація збережеться до початку жовтня і коли запаси дешевого ресурсу вичерпаються, ціни в Україні повністю підтягнуться до цінового паритету західного кордону.

За словами співрозмовника enkorr в великій роздрібній мережі, ціни додатково утримує відсутність очікуваного зростання попиту у вересні. Як повідомляв enkorr, роздрібний ринок спокійно реагує на панічні настрої, що спостерігаються у Польщі.

Динаміка середніх цін LPG в дрібному гурті в Україні, грн/т

Ціни LPG в дрібному гурті не поспішають рости
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8944
  0,2450
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5212  0,18 0,48 38,3104  0,17 0,45
EUR 40,2527  0,26 0,63 41,1985  0,25 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес