Ціни LPG в дрібному гурті не поспішають рости

Темпи зростання гуртових цін автогазу в Україні сповільнились: середня вартість LPG на умовах поставки FCA з 13 по 21 вересня збільшилась на 190 грн, з 40250 грн/т до 40440 грн/т. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Нагадаємо, що за попередній тиждень динаміка росту склала 1120 грн/т.

Ситуація в цілому на ринку майже не змінилась. Паливні компанії в один голос говорять про наявність достатніх об'ємів ресурсу. При цьому, ціна газу на західному кордоні зменшилась до 39966 грн/т. З затратами на транспортування в Київ вартість західного ресурсу становитиме 42020-42534 грн/т, однак в дрібному гурті столичного регіону стабільно зустрічаються пропозиції в межах 40 000-41 500 грн/т. «Є і дешевше, бо дешевого ресурсу на ринку ще трохи є. Проте це поодинокі випадки», - прокоментували ситуацію в одній з компаній-імпортерів.

На торгах «Української енергетичної біржі», які відбулись 20 вересня, середня ціна ресурсу «Укргазвидобування» складала 40492 грн/т, «Укрнафти» - 40604 грн/т. Ажіотажу на аукціоні не було. «Газ брали тільки ті, кому це дійсно було потрібно, але й ціна адекватна», - зауважив учасник торгів. Всього на аукціоні було придбано в середньому трохи більше половини виставленого об'єму LPG.

На аукціонах дрібних компаній ціна продукту складала 40800-42000 грн/т. В ході торгів за ресурс вартість продукту одного з виробників зросла на 600 грн порівняно з ціною, зафіксованою на минулому тижні. Компанія GT Group двічі виставляла свій продукт на торги, але попиту на їх лоти не було. Початкова вартість ресурсу в залежності від базису змінювалась в діапазоні 41000-42000 грн/т.

Трейдери вказують на стабільний перелив ринку. На газ по цінам, що зросли за кордоном, бажаючих не знайшлося, адже в Україну ще прямують партії, придбані на низькому ринку у серпні. Учасники ринку вважають, що така ситуація збережеться до початку жовтня і коли запаси дешевого ресурсу вичерпаються, ціни в Україні повністю підтягнуться до цінового паритету західного кордону.

За словами співрозмовника enkorr в великій роздрібній мережі, ціни додатково утримує відсутність очікуваного зростання попиту у вересні. Як повідомляв enkorr, роздрібний ринок спокійно реагує на панічні настрої, що спостерігаються у Польщі.

Динаміка середніх цін LPG в дрібному гурті в Україні, грн/т



