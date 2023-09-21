Роздрібні ціни на автогаз повзуть угору

Середня роздрібна ціна на LPG в Україні збільшилась з 13 по 21 вересня на 41 коп., до 25,47 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

У великих мережах вартість автогазу в середньому піднялась на 0,5 грн/л, у мережах нижнього цінового діапазону - на 0,37 грн/л.

За звітний період найбільше ціни виросли у мережі «Укрнафта»: з 23,56 до 25,4 грн/л. Найменша динаміка - у мережі «Привату», де газ здорожчав на 0,08 грн, до 26,06 грн/л. Нагадаємо, що автогаз у цій мережі здорожчав одним із перших. Найбільша ціна на газ у країні на АЗС була зафіксована в мережі «Параллель» (Донецька область) - 27,49 грн/л, найменша - в Prime (Львівська область) - 23,00 грн/л.

«Зараз, наприклад, у Києві імпортний ресурс можна придбати за 40 500 грн, а це еквівалентно 21,8 грн/л», - повідомило джерело у великій паливній компанії. В іншій національній мережі також зазначили, що поки не планують підвищувати роздрібної ціни на газ. «Вартість на стелі буде залишатись без змін, доки дрібні мережі не підтягнуть вартість до комфортного для нашої реалізації рівня», - зазначили в компанії.

Згідно з підрахунками «А-95», з початку вересня роздрібні ціни в Україні зросли на 1,48 грн/л, тоді як вартість газу на західному кордоні дещо знизилася за останній тиждень, а загальна динаміка з початку місяця склала 1,51 грн/л. Разом із тим, оператори прогнозують, що найближчим часом закупівельні ціни можуть знову перейти до зростання.

Опитування операторів свідчить, що попит поводиться по-різному. Так, зі слів представника національної мережі, найактивніші споживачі лишаються в західних областях. «Попит хороший, стабільно рівний», - зазначили в одній із паливних компаній в регіоні. При цьому помітного зростання у вересні більшість операторів не спостерігають. «Попит на АЗС такий, як і в липні, й у серпні», - прокоментував представник паливної компанії, що оперує в низці областей. З його слів, очікувати росту вже не слід, бо сезон закінчується.

У свою чергу, співробітник мережі, представленої в Полтавській області, звернув увагу на деяку активізацію на заправках. «Це обумовлено закінченням періоду відпусток, люди повернулися з західних і південних регіонів додому. Плюс початок навчання в школах оффлайн», - розповіли в паливній компанії.

Станом на 21 вересня співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 складає 47%, тоді як місяць тому показник був на рівні 45%.

Динаміка середніх роздрібних цін LPG в Україні, грн/т



