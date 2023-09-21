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Чи буде бензин коштувати 60 гривень за літр та від чого це залежить
16:43 21.09.2023 |
Рівень цін на АЗС в Україні зараз залежить від світових цін на нафту. Бензин та дизель будуть коштувати 60 гривень за літр, якщо нафта буде дорожче 95 доларів за барель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням директор "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна у Facebook.
Як зазначив експерт, податки, що зросли з 1 липня, вже інтегрувались у нові ціни.
"Наразі основним драйвером є світовий ринок, нафта за останні 3 місяці додала понад 20% з 75 доларів до 95 доларів за барель разом із нафтопродуктами (читай - із закупівельними цінами українських трейдерів)", - написав Куюн.
За його прогнозом, якщо нафта не перевищить 95 доларів за барель, є надія втриматись у межах 60 грн/л по бензину та дизпальному.
Куюн прогнозує що ринок буде щосили "пручатися" рівню 60 гривень, оскільки, кожен такий рубіж завжди викликає шок у споживача, а відповідно й у ринку.
"Вже є відчуття скорочення споживання, але хотілося б дочекатись вересневої статистики", - додав він.
Податки та ціни на нафту
З 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це повинно було призвести до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, на дизельне пальне - на 8-10 гривень.
За даними Консалтингової групи А-95", середні ціни на АЗС станом на 21 вересня в Україні становлять 54,65 за бензин А-95 (зростання в порівнянні з кінцем червня на 10 гривен) та 54,50 гривень за дизельне пальне (зростання в порівнянні з кінцем червня на 11 гривен).
Нафта Brent коштує 21 вересня 92,5 доларів за барель.
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