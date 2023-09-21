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Ціни на нафту перейшли до впевненого зростання на новинах про обмеження РФ експорту бензину і дизпалива

 

Ціни на нафту перейшли до впевненого зростання на торгах у четвер на новинах про те, що уряд Росії запровадив тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину і дизельного палива.

Як повідомила пресслужба уряду РФ, відповідну постанову підписав голова уряду Михайло Мішустін. Рішення, ухвалене з метою стабілізації цін на паливо на внутрішньому ринку, ймовірно, посилить проблему нестачі дизельного палива на глобальному ринку.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 16:15 EET становить $94,05 за барель, що на $0,52 (0,56%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,77 (0,86%), до $90,43 за барель.

До появи даних про впроваджені Росією обмеження Brent торгувалася близько $92,9 за барель, WTI - $89,1 за барель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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