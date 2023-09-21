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У період з 20 по 21 вересня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 16 копійок – до 54,65 грн/л
14:16 21.09.2023 |
Бензин А-95+ здорожчав на 25 копійок — до 57,49 грн/л, а дизельне пальне — на 0,17 грн/л, до 54,49 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на «Укрнафті» бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП – до 53,90 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості – до 55,90 грн/л.
Усі види пального додали 2 грн/л у мережі «Нефтек».
«БРСМ-Нафта», U.GO, «Кворум» та інші підняли ціни на 0,2-0,5 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 20 на 21 вересня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
WOG
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
Авіас
|
54,00
|
0,00
|
54,50
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
53,90
|
1,00
|
55,90
|
1,00
|
53,90
|
1,00
|
UPG
|
54,46
|
0,06
|
56,46
|
0,06
|
52,53
|
0,13
|
AMIC
|
55,49
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,95
|
0,00
|
Shell
|
56,39
|
0,00
|
58,89
|
0,00
|
56,39
|
0,00
|
SOCAR
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
52,55
|
0,14
|
52,32
|
0,22
|
KLO
|
55,89
|
0,00
|
57,39
|
0,00
|
54,39
|
0,00
|
U.GO
|
54,46
|
0,14
|
56,55
|
0,00
|
53,20
|
0,40
|
Автотранс
|
54,98
|
0,00
|
54,98
|
0,00
|
BVS
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Chipo
|
53,52
|
0,00
|
52,43
|
0,00
|
Авантаж 7
|
50,95
|
0,00
|
50,95
|
0,00
|
Prime
|
53,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
51,80
|
0,00
|
51,80
|
0,00
|
Рур груп
|
54,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Mango
|
53,09
|
0,00
|
52,89
|
0,00
|
Ovis
|
54,99
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
VST
|
53,10
|
0,00
|
52,40
|
0,00
|
Marshal
|
53,40
|
0,00
|
52,40
|
0,00
|
Маркет
|
50,29
|
0,00
|
50,89
|
0,00
|
Олас
|
53,00
|
0,00
|
52,20
|
0,00
|
VostokGaz
|
53,79
|
0,00
|
53,79
|
0,00
|
Neftek
|
56,49
|
2,00
|
59,49
|
2,00
|
56,49
|
2,00
|
Кворум
|
53,98
|
0,50
|
53,48
|
0,50
|
ZOG
|
53,00
|
0,00
|
54,50
|
0,00
|
Катрал
|
53,99
|
0,50
|
53,99
|
0,00
|
Green Wave
|
54,50
|
0,00
|
52,80
|
0,00
|
RLS
|
51,90
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
51,40
|
0,00
|
Фактор
|
50,00
|
0,00
|
50,10
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
54,65
|
0,16
|
57,49
|
0,25
|
54,49
|
0,17
Нагадаємо, ціни на ДП і бензин у Середземномор'ї й портах північної Європи минулого тижня (з 7 по 14 вересня) перевалили за $1 000/т. Причинна — зростання цін на нафту майже до $95/бар..
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