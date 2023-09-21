У період з 20 по 21 вересня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 16 копійок – до 54,65 грн/л

Бензин А-95+ здорожчав на 25 копійок — до 57,49 грн/л, а дизельне пальне — на 0,17 грн/л, до 54,49 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на «Укрнафті» бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП – до 53,90 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості – до 55,90 грн/л.

Усі види пального додали 2 грн/л у мережі «Нефтек».

«БРСМ-Нафта», U.GO, «Кворум» та інші підняли ціни на 0,2-0,5 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 20 на 21 вересня 2023 р., грн/л:

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 56,99 0,00 58,99 0,00 56,99 0,00 WOG 56,99 0,00 58,99 0,00 56,99 0,00 Авіас 54,00 0,00 54,50 0,00 54,00 0,00 Укрнафта 53,90 1,00 55,90 1,00 53,90 1,00 UPG 54,46 0,06 56,46 0,06 52,53 0,13 AMIC 55,49 0,00 56,99 0,00 54,95 0,00 Shell 56,39 0,00 58,89 0,00 56,39 0,00 SOCAR 57,99 0,00 59,99 0,00 57,99 0,00 БРСМ-Нафта 52,55 0,14 52,32 0,22 KLO 55,89 0,00 57,39 0,00 54,39 0,00 U.GO 54,46 0,14 56,55 0,00 53,20 0,40 Автотранс 54,98 0,00 54,98 0,00 BVS 54,99 0,00 56,99 0,00 54,99 0,00 Chipo 53,52 0,00 52,43 0,00 Авантаж 7 50,95 0,00 50,95 0,00 Prime 53,00 0,00 53,00 0,00 Укр-Петроль 51,80 0,00 51,80 0,00 Рур груп 54,99 0,00 54,99 0,00 Mango 53,09 0,00 52,89 0,00 Ovis 54,99 0,00 56,49 0,00 53,99 0,00 VST 53,10 0,00 52,40 0,00 Marshal 53,40 0,00 52,40 0,00 Маркет 50,29 0,00 50,89 0,00 Олас 53,00 0,00 52,20 0,00 VostokGaz 53,79 0,00 53,79 0,00 Neftek 56,49 2,00 59,49 2,00 56,49 2,00 Кворум 53,98 0,50 53,48 0,50 ZOG 53,00 0,00 54,50 0,00 Катрал 53,99 0,50 53,99 0,00 Green Wave 54,50 0,00 52,80 0,00 RLS 51,90 0,00 54,00 0,00 51,40 0,00 Фактор 50,00 0,00 50,10 0,00 Середня ціна в Україні 54,65 0,16 57,49 0,25 54,49 0,17

Нагадаємо, ціни на ДП і бензин у Середземномор'ї й портах північної Європи минулого тижня (з 7 по 14 вересня) перевалили за $1 000/т. Причинна — зростання цін на нафту майже до $95/бар..