Зниження цін на нафту триває, Brent подешевшала до $93,56 за барель

Нафта еталонних марок продовжує дешевшати вдень у середу після вражаючого ралі, під час якого котирування оновили максимуми з минулого листопада.

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:09 EET подешевшали на $0,78 (0,83%) - до $93,56 за барель.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,80 (0,88%) - до $90,40 за барель. Термін обігу жовтневих контрактів на WTI спливає із закриттям ринку в середу. Ф'ючерси на листопад, що торгуються активніше, втрачають у ціні $0,73 (0,81%) і коштують $89,74 за барель.

У вівторок Brent подешевшала на 0,1%, WTI - на 0,3%.

"Нафтотрейдинг схожий на складну настільну гру", - сказав Том Клоза з Oil Price Information Service. У цій грі є багато полів, які можуть підняти ціну на Brent, а може, і на WTI, до $100 за барель у короткі терміни, додав він.

Водночас дані Американського інституту нафти (API) показали падіння запасів нафти в країні за тиждень, що завершився 15 вересня, на 5,25 млн барелів.

Офіційний звіт Міненерго США буде опубліковано о 17:30 EET у середу. Експерти, опитані Trading Economics, у середньому очікують зниження запасів нафти в Штатах минулого тижня на 2,2 млн барелів.

Учасники ринків також очікують підбиття підсумків вересневої зустрічі керівництва Федеральної резервної системи (ФРС) США, яке відбудеться в середу о 21:00 кч. Експерти Волл-стріт практично впевнені в тому, що американський регулятор за підсумками цього засідання залишить процентну ставку на рівні 5,25-5,5% річних.