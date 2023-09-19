Нафта залишається в плюсі, Brent біля $94,8 за барель

Ціни на нафту еталонних марок залишаються в плюсі вдень у вівторок на заявах глави американської Chevron Corp.

Ціна листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:38 EET становить $94,83 за барель, що на 40 центів (0,42%) вище за показник на закриття попередньої сесії.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на 90 центів (0,98%) і становили $92,38 за барель.

Ціни на нафту, найімовірніше, досягнуть рівня в $100 за барель уперше більше ніж за рік, заявив головний виконавчий директор Chevron Майк Вірт. "Пропозиція скорочується, запаси виснажуються. Такі речі відбуваються поступово, і ми бачимо, як цей тренд посилюється", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg TV.

Водночас міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдул-Азіз ібн Салман зазначив, що рішення країни про продовження добровільного скорочення видобутку нафти до кінця 2023 року не було спробою підняти ціни. "Річ не в підвищенні цін, річ в ухваленні рішень, які є правильними, виходячи з наявних даних", - сказав він на Всесвітньому нафтовому конгресі в Калгарі (Канада).