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Ціни на нафту зростають через побоювання щодо дефіциту пропозиції
08:31 19.09.2023 |
Ціни на нафту зросли у вівторок четверту сесію поспіль, оскільки слабкий видобуток сланцевої нафти в США посилив побоювання щодо дефіциту пропозиції, викликаної тривалим скороченням видобутку Саудівською Аравією та Росією.
Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate о 05:00 EET зросли на 99 центів, або 1,1%, до $92,47, тоді як ф'ючерси на глобальну нафту марки Brent зросли на 58 центів, або на 0,61%. до $95,01 за барель.
Ціни зростали три тижні поспіль і зараз становлять близько 10-місячних максимумів для обох стандартів.
Видобуток нафти у США у найбільших сланцевих регіонах у жовтні може впасти до 9,393 мільйона барелів на добу, найнижчого рівня з травня 2023 року, повідомило у понеділок Управління енергетичної інформації США. Падіння відбуватиметься тетій місяць поспіль.
Ці оцінки з'явилися після того, як Саудівська Аравія та Росія цього місяця продовжили сукупне скорочення поставок на 1,3 мільйона барелів на добу до кінця року.
"Підйом нафти на територію перекупленості робить ринок вразливим для корекції", - написали аналітики Національного банку Австралії у замітці для клієнтів, вказуючи на волатильність після виступів генерального директора Saudi Aramco Аміна Нассера та міністра енергетики у понеділок.
Генеральний директор Aramco знизив довгостроковий прогноз компанії з попиту, прогнозуючи, що до 2030 року світовий попит досягне 110 мільйонів барелів на добу, порівняно з останньою оцінкою 125 мільйонів барелів на добу.
Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бен Салман у понеділок виступив на захист скорочення поставок нафти на ринок ОПЕК+, заявивши, що міжнародні енергетичні ринки потребують незначного регулювання, щоб обмежити волатильність, а також попередив про невизначеність щодо китайського попиту, та дій центральних банків для боротьби з інфляцією.
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