Плюс 0,5-2,25 грн/л: гуртові ціни на пальне зростають слідом за зовнішнім ринком

За минулий тиждень (з 8 по 15 вересня) ціни на ДП у гурті зросли ще на 2,25 грн/л, бензин А-95 за цей же період додав у ціні 0,5 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Гуртові партії ДП 15 вересня пропонувалися в середньому за ціною 49,5 грн/л, а торговельний коридор перебував у межах 47,5-51,5 грн/л, за тиждень цей діапазон зріс на 2-2,5 грн/л.

На півдні дизпальне пропонувалося за 47,5-50 грн/л, а з минулої п'ятниці середня ціна тут зросла на 2,25 грн/л, до 48,25 грн/л.

У західному регіоні ДП можна було придбати за 48-50,5 грн/л, середня ціна тут також підвищилася на 2,5 грн/л, до 49,5 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП приросли на 2-2,5 грн/л (48,75-51,5 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 49,75 грн/л і 50 грн/л відповідно.

На західному кордоні ціна на ДП за тиждень зросла на 2,25 грн/л, до 48,5 грн/л, в свою чергу на південних пропускних пунктах ціна на ДП збільшилась на 2 грн/л і тримається на рівні 47,5 грн/л.

У п'ятницю, 15 вересня, «п'ятірка» пропонувалася в ринок у середньому за 48 грн/л, а торгівля провадилась у межах 46,5-51 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л вище порівняно з минулим тижнем.

У південному й західному регіонах країни А-95 пропонували за найнижчими цінами - 46,5-50,5 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 46,75-51 грн/л. Ціна на «двійку» в гурті за цей же період зросла на 1 грн/л, до 46,25 грн/л.

За тиждень вартість бензину А-95 на південному кордоні зросла на 0,5 грн/л, до 47 грн/л, на західних пропускних пунктах ціна на «п'ятірку» підвищилася на 0,75 грн/л, до 46,5 грн/л.

«Стрімке зростання котирувань на зовнішніх ринках у вересні штовхає гуртові ціни вгору. Дехто з трейдерів у п'ятницю вирішив узяти паузу і подивитись, до якого рівня підвищаться прайси. Активізувалися й клієнти, які зазвичай починають закуповуватись, бо розуміють перспективу подальшого здорожчання», - каже один із операторів.

За даними Консалтингової групи «А-95», європейські котирування дизпального у вересні зросли на 10%, або на $80/т, що еквівалентно 3 грн/л (з ПДВ).