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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує зростання, Brent біля $94,5 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок продовжують підніматися вдень у понеділок на тлі ослаблення долара США.

Листопадові ф'ючерси на нафту сорту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 15:04 EET торгуються на рівні $94,43 за барель, що на $0,5 (0,53%) вище, ніж на закритті попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на $0,49 (0,54%) - до $91,26 за барель.

Раніше під час сесії ціна Brent піднімалася до $94,78 за барель, WTI - до $91,7 за барель.

ОПЕК, Міненерго США і Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозують подальше збільшення дефіциту нафти на ринку в наступному кварталі.

Стійке зростання цін на нафту, що спостерігається попри побоювання з приводу зниження попиту з боку Європи і Китаю, свідчить про значні складнощі з пропозицією, вважає провідний аналітик XM Маріос Хаджікіріакос.

Водночас інвестори зберігають обережність напередодні засідання Федеральної резервної системи США цього тижня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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