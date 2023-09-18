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Нафта продовжує зростання, Brent біля $94,5 за барель
15:49 18.09.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок продовжують підніматися вдень у понеділок на тлі ослаблення долара США.
Листопадові ф'ючерси на нафту сорту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 15:04 EET торгуються на рівні $94,43 за барель, що на $0,5 (0,53%) вище, ніж на закритті попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на $0,49 (0,54%) - до $91,26 за барель.
Раніше під час сесії ціна Brent піднімалася до $94,78 за барель, WTI - до $91,7 за барель.
ОПЕК, Міненерго США і Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозують подальше збільшення дефіциту нафти на ринку в наступному кварталі.
Стійке зростання цін на нафту, що спостерігається попри побоювання з приводу зниження попиту з боку Європи і Китаю, свідчить про значні складнощі з пропозицією, вважає провідний аналітик XM Маріос Хаджікіріакос.
Водночас інвестори зберігають обережність напередодні засідання Федеральної резервної системи США цього тижня.
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