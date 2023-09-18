За вихідні (15-18 вересня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 33 копійки – до 54,20 грн/л

Бензин А-95+ здорожчав на 45 копійок — до 56,94 грн/л, а дизельне пальне — на 0,31 грн/л, до 53,98 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП – до 56,99 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості – до 58,99 грн/л.

Усі види пального додали 80 копійок у мережі АЗК BVS – А-95 і дизпальне здорожчали до 54,99 грн/л, А-95+ – до 56,99 грн/л.

«БРСМ-Нафта», KLO, «Рур груп», RLS й інші підняли ціни на 0,4-1 грн/л (див. табл.).

Нагадаємо, ціни на ДП і бензин у Середземномор'ї й портах північної Європи минулого тижня (з 7 по 14 вересня) перевалили за $1 000/т. Причинна — зростання цін на нафту майже до $95/бар..

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 15 на 18 вересня 2023 р., грн/л: