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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
За вихідні (15-18 вересня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 33 копійки – до 54,20 грн/л
13:40 18.09.2023 |
Бензин А-95+ здорожчав на 45 копійок — до 56,94 грн/л, а дизельне пальне — на 0,31 грн/л, до 53,98 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП – до 56,99 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості – до 58,99 грн/л.
Усі види пального додали 80 копійок у мережі АЗК BVS – А-95 і дизпальне здорожчали до 54,99 грн/л, А-95+ – до 56,99 грн/л.
«БРСМ-Нафта», KLO, «Рур груп», RLS й інші підняли ціни на 0,4-1 грн/л (див. табл.).
Нагадаємо, ціни на ДП і бензин у Середземномор'ї й портах північної Європи минулого тижня (з 7 по 14 вересня) перевалили за $1 000/т. Причинна — зростання цін на нафту майже до $95/бар..
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 15 на 18 вересня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
56,99
|
1,00
|
58,99
|
1,00
|
56,99
|
1,00
|
WOG
|
56,99
|
1,00
|
58,99
|
1,00
|
56,99
|
1,00
|
Авіас
|
54,00
|
0,00
|
54,50
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
51,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
UPG
|
54,40
|
0,00
|
56,40
|
0,00
|
52,40
|
0,00
|
AMIC
|
54,99
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
54,22
|
0,00
|
Shell
|
55,59
|
0,00
|
57,79
|
0,00
|
55,59
|
0,00
|
SOCAR
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
51,93
|
0,63
|
51,69
|
0,36
|
KLO
|
55,39
|
0,40
|
56,39
|
0,40
|
53,39
|
0,00
|
U.GO
|
54,23
|
0,43
|
55,95
|
0,00
|
51,94
|
0,00
|
Автотранс
|
54,98
|
0,50
|
54,98
|
0,50
|
BVS
|
54,99
|
0,80
|
56,99
|
0,80
|
54,99
|
0,80
|
Chipo
|
53,02
|
0,00
|
51,85
|
0,00
|
Авантаж 7
|
50,95
|
0,40
|
50,95
|
0,40
|
Prime
|
52,50
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
51,80
|
0,00
|
51,80
|
0,00
|
Рур груп
|
53,99
|
1,00
|
53,99
|
0,50
|
Mango
|
52,09
|
0,00
|
51,89
|
0,00
|
Ovis
|
54,99
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
VST
|
53,10
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
Marshal
|
53,40
|
0,00
|
52,40
|
0,00
|
Маркет
|
49,79
|
0,00
|
50,29
|
0,50
|
Олас
|
53,95
|
0,45
|
52,95
|
1,45
|
VostokGaz
|
52,99
|
1,60
|
52,99
|
0,20
|
Neftek
|
55,49
|
0,00
|
58,49
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
Кворум
|
52,98
|
1,00
|
52,98
|
1,00
|
ZOG
|
52,50
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
Катрал
|
53,49
|
0,50
|
52,99
|
0,40
|
Green Wave
|
53,50
|
0,00
|
51,80
|
0,00
|
RLS
|
51,90
|
1,00
|
54,00
|
1,00
|
51,40
|
0,50
|
Фактор
|
50,00
|
0,00
|
50,10
|
0,30
|
Середня ціна в Україні
|
54,20
|
0,33
|
56,94
|
0,45
|
53,98
|
0,31
|
|
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