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Більше від 25-ти: за тиждень автогаз у середньому здорожчав на гривню
18:43 15.09.2023 |
Упродовж тижня, із 8 по 15 вересня, автогаз у середньому по країні додав 0,99 грн/л – до 25,32 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На АЗК мереж ОККО, WOG, SOCAR та інших цей вид пального здорожчав на 1,00 грн/л. На ОККО й SOCAR – до 25,99 грн/л, на WOG – до 25,98 грн/л.
На станціях «Укрнафти» цей вид пального здорожчав на 1,34 грн/л – до 24,90 грн/л, у мережі U.GO він додав 92 копійки на літрі – до 24,86 грн/л.
Мережі KLO й «БРСМ-Нафта» додали за тиждень по 0,80 грн/л – до 25,29 грн/л і 24,48 грн/л відповідно, Amic – 1,07 грн/л, до 25,17 грн/л.
Найбільше цей вид пального здорожчав – на 1,50 грн/л – на автозаправних станціях мережі VST, де автогаз тепер коштує 24,90 грн/л. Найменше – 20 копійок на літрі – автомобільний газ додав на АЗС Green Wave, де літр наразі продається за 23,70 грн/л.
Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,50-1,30 грн/л, до 23,00-26,49 грн/л (див. табл.).
Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.
Як писав enkorr раніше, середні ціни на скраплений газ на західному кордоні зросли за 1-13 вересня на $114/т, що еквівалентно 2,8 грн/л.
Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 8 по 15 вересня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
15.09.23
|
Зм.
|
Neftek
|
26,49
|
1,00
|
ОККО
|
25,99
|
1,00
|
SOCAR
|
25,99
|
1,00
|
WOG
|
25,98
|
1,00
|
Авіас
|
25,98
|
1,28
|
Mango
|
25,53
|
0,88
|
KLO
|
25,29
|
0,80
|
Shell
|
25,24
|
0,87
|
AMIC
|
25,17
|
1,07
|
ZOG
|
25,10
|
0,80
|
Ovis
|
24,99
|
1,00
|
Rodnik
|
24,99
|
0,70
|
VostokGaz
|
24,99
|
1,30
|
Автотранс
|
24,98
|
0,60
|
Motto
|
24,98
|
0,60
|
UPG
|
24,90
|
0,68
|
VST
|
24,90
|
1,50
|
Укрнафта
|
24,90
|
1,34
|
U.GO
|
24,86
|
0,92
|
BVS
|
24,79
|
0,60
|
Рур груп
|
24,50
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,48
|
0,80
|
Chipo
|
24,42
|
0,90
|
Кворум
|
24,18
|
0,70
|
Marshal
|
24,00
|
0,50
|
Luxwen
|
23,99
|
0,50
|
Катрал
|
23,97
|
0,60
|
Авантаж 7
|
23,95
|
1,00
|
Олас
|
23,90
|
0,80
|
Green Wave
|
23,70
|
0,20
|
RLS
|
23,60
|
1,20
|
Prime
|
23,00
|
1,00
|
Середня ціна в Україні
|
25,32
|
0,99
|
|
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