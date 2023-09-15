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АНАЛІТИКА

Більше від 25-ти: за тиждень автогаз у середньому здорожчав на гривню

 

Упродовж тижня, із 8 по 15 вересня, автогаз у середньому по країні додав 0,99 грн/л – до 25,32 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На АЗК мереж ОККО, WOG, SOCAR та інших цей вид пального здорожчав на 1,00 грн/л. На ОККО й SOCAR – до 25,99 грн/л, на WOG – до 25,98 грн/л.

На станціях «Укрнафти» цей вид пального здорожчав на 1,34 грн/л – до 24,90 грн/л, у мережі U.GO він додав 92 копійки на літрі – до 24,86 грн/л.

Мережі KLO й «БРСМ-Нафта» додали за тиждень по 0,80 грн/л – до 25,29 грн/л і 24,48 грн/л відповідно, Amic – 1,07 грн/л, до 25,17 грн/л.

Найбільше цей вид пального здорожчав – на 1,50 грн/л – на автозаправних станціях мережі VST, де автогаз тепер коштує 24,90 грн/л. Найменше – 20 копійок на літрі – автомобільний газ додав на АЗС Green Wave, де літр наразі продається за 23,70 грн/л.

Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,50-1,30 грн/л, до 23,00-26,49 грн/л (див. табл.).

Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Як писав enkorr раніше, середні ціни на скраплений газ на західному кордоні зросли за 1-13 вересня на $114/т, що еквівалентно 2,8 грн/л.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 8 по 15 вересня, грн/л:

Компанія

LPG

15.09.23

Зм.

Neftek

26,49

1,00

ОККО

25,99

1,00

SOCAR

25,99

1,00

WOG

25,98

1,00

Авіас

25,98

1,28

Mango

25,53

0,88

KLO

25,29

0,80

Shell

25,24

0,87

AMIC

25,17

1,07

ZOG

25,10

0,80

Ovis

24,99

1,00

Rodnik

24,99

0,70

VostokGaz

24,99

1,30

Автотранс

24,98

0,60

Motto

24,98

0,60

UPG

24,90

0,68

VST

24,90

1,50

Укрнафта

24,90

1,34

U.GO

24,86

0,92

BVS

24,79

0,60

Рур груп

24,50

1,00

БРСМ-Нафта

24,48

0,80

Chipo

24,42

0,90

Кворум

24,18

0,70

Marshal

24,00

0,50

Luxwen

23,99

0,50

Катрал

23,97

0,60

Авантаж 7

23,95

1,00

Олас

23,90

0,80

Green Wave

23,70

0,20

RLS

23,60

1,20

Prime

23,00

1,00

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За матеріалами: EnKorr
 

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