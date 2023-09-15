Більше від 25-ти: за тиждень автогаз у середньому здорожчав на гривню

Упродовж тижня, із 8 по 15 вересня, автогаз у середньому по країні додав 0,99 грн/л – до 25,32 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На АЗК мереж ОККО, WOG, SOCAR та інших цей вид пального здорожчав на 1,00 грн/л. На ОККО й SOCAR – до 25,99 грн/л, на WOG – до 25,98 грн/л.

На станціях «Укрнафти» цей вид пального здорожчав на 1,34 грн/л – до 24,90 грн/л, у мережі U.GO він додав 92 копійки на літрі – до 24,86 грн/л.

Мережі KLO й «БРСМ-Нафта» додали за тиждень по 0,80 грн/л – до 25,29 грн/л і 24,48 грн/л відповідно, Amic – 1,07 грн/л, до 25,17 грн/л.

Найбільше цей вид пального здорожчав – на 1,50 грн/л – на автозаправних станціях мережі VST, де автогаз тепер коштує 24,90 грн/л. Найменше – 20 копійок на літрі – автомобільний газ додав на АЗС Green Wave, де літр наразі продається за 23,70 грн/л.

Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,50-1,30 грн/л, до 23,00-26,49 грн/л (див. табл.).

Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Як писав enkorr раніше, середні ціни на скраплений газ на західному кордоні зросли за 1-13 вересня на $114/т, що еквівалентно 2,8 грн/л.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 8 по 15 вересня, грн/л: