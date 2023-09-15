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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту завершують тиждень зростанням, Brent - вище за $94 за барель

 

Ціни на нафту зростають у п'ятницю і завершують тиждень упевненим підвищенням.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:40 EET становить $94,09 за барель, що на $0,39 (0,42%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,48 (0,53%), до $90,64 за барель.

Раніше під час сесії ціна Brent підвищувалася до $94,63 за барель, WTI - до $91,15 за барель.

Підтримку ринку в п'ятницю надали сильні статдані щодо економіки КНР. Темпи зростання промислового виробництва і роздрібних продажів у Китаї в серпні прискорилися, безробіття знизилося.

Обсяг промвиробництва минулого місяця збільшився на 4,5% у річному виразі - максимально з квітня, йдеться у звіті Державного статистичного управління (ДСУ) КНР. Роздрібні продажі підвищилися на 4,6%, причому їх зростання стало найзначнішим із травня. Темпи зростання і промвиробництва, і роздрібних продажів у серпні перевершили прогнози ринку.

Від початку цього тижня і Brent, і WTI додали понад 3,5% у зв'язку зі зростанням побоювань скорочення пропозиції нафти в результаті продовження Саудівською Аравією добровільного обмеження видобутку до кінця поточного року.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), яке оприлюднило в середу щомісячний звіт, прогнозує дефіцит на нафтовому ринку в четвертому кварталі поточного року. ОПЕК, звіт якої вийшов днем раніше, очікує дефіциту розміром понад 3 млн барелів на добу в наступному кварталі.

"Нафтовий ринок зараз в руках ОПЕК, і тепер Саудівській Аравії ухвалювати рішення, коли почати скасовувати ці добровільні заходи", - зазначає засновник консалтингової компанії Oilytics Кешав Лохія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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