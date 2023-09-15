За тиждень пальне по країні здорожчало на 1 грн/л

Упродовж тижня (8-15 вересня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 93 копійки - до 54,05 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав також на 93 копійки - до 55,56 грн/л, а дизельне пальне - на 96 копійок, до 53,67 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП – до 55,99 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості – до 57,99 грн/л. Усі види пального додали гривню також і в мережі АЗК SOCAR – А-95 і дизпальне здорожчали до 57,99 грн/л, А-95+ – до 59,99 грн/л.

На 0,98-1 грн/л підвищила ціни «Укрнафта», в мережі UPG пальне додало 50 коп./л.

На станціях решти мереж звичайна «п’ятірка» додала в ціні 0,45-2,5 грн/л. А-95+ здорожчав на 0,5-1,6 грн/л, дизпальне – на 0,5-2,5 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 8 на 15 вересня 2023 р., грн/л: