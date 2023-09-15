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За тиждень пальне по країні здорожчало на 1 грн/л
15:43 15.09.2023 |
Упродовж тижня (8-15 вересня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 93 копійки - до 54,05 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав також на 93 копійки - до 55,56 грн/л, а дизельне пальне - на 96 копійок, до 53,67 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП – до 55,99 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості – до 57,99 грн/л. Усі види пального додали гривню також і в мережі АЗК SOCAR – А-95 і дизпальне здорожчали до 57,99 грн/л, А-95+ – до 59,99 грн/л.
На 0,98-1 грн/л підвищила ціни «Укрнафта», в мережі UPG пальне додало 50 коп./л.
На станціях решти мереж звичайна «п’ятірка» додала в ціні 0,45-2,5 грн/л. А-95+ здорожчав на 0,5-1,6 грн/л, дизпальне – на 0,5-2,5 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 8 на 15 вересня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
55,99
|
1,00
|
57,99
|
1,00
|
55,99
|
1,00
|
WOG
|
55,99
|
1,00
|
57,99
|
1,00
|
55,99
|
1,00
|
Авіас
|
54,00
|
1,00
|
54,50
|
1,00
|
54,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
51,90
|
1,00
|
53,90
|
0,80
|
51,90
|
1,00
|
UPG
|
54,40
|
0,50
|
56,40
|
0,50
|
52,40
|
0,50
|
AMIC
|
54,99
|
1,00
|
56,49
|
1,00
|
54,22
|
0,69
|
Shell
|
55,59
|
1,10
|
57,79
|
0,90
|
55,59
|
1,10
|
SOCAR
|
57,99
|
1,00
|
59,99
|
1,00
|
57,99
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
51,30
|
1,39
|
51,33
|
0,97
|
KLO
|
54,99
|
0,80
|
55,99
|
0,00
|
53,39
|
0,00
|
U.GO
|
53,80
|
0,49
|
55,95
|
0,40
|
51,94
|
0,49
|
Автотранс
|
54,48
|
1,50
|
54,48
|
1,50
|
BVS
|
54,19
|
1,20
|
56,19
|
1,20
|
54,19
|
1,20
|
Chipo
|
53,02
|
0,45
|
51,85
|
0,90
|
Авантаж 7
|
50,55
|
1,60
|
50,55
|
1,60
|
Prime
|
52,50
|
1,00
|
52,50
|
1,00
|
Укр-Петроль
|
51,80
|
1,00
|
51,80
|
1,00
|
Рур груп
|
52,99
|
1,00
|
53,49
|
0,50
|
Mango
|
52,09
|
1,00
|
51,89
|
1,00
|
Ovis
|
54,99
|
0,00
|
56,49
|
0,50
|
53,99
|
1,00
|
VST
|
53,10
|
0,50
|
51,90
|
0,90
|
Marshal
|
53,40
|
1,10
|
52,40
|
1,10
|
Маркет
|
49,79
|
0,50
|
49,79
|
1,50
|
Олас
|
53,50
|
1,60
|
51,50
|
1,60
|
VostokGaz
|
51,39
|
2,50
|
52,79
|
2,90
|
Neftek
|
55,49
|
0,50
|
58,49
|
0,50
|
55,49
|
0,50
|
Кворум
|
51,98
|
1,00
|
51,98
|
1,00
|
ZOG
|
52,50
|
1,00
|
53,50
|
1,00
|
Катрал
|
52,99
|
1,00
|
52,59
|
1,00
|
Green Wave
|
53,50
|
0,60
|
51,80
|
0,90
|
RLS
|
50,90
|
1,50
|
53,00
|
1,60
|
50,90
|
2,50
|
Фактор
|
50,00
|
1,00
|
49,80
|
1,70
|
Середня ціна в Україні
|
54,05
|
0,93
|
55,96
|
0,93
|
53,67
|
0,96
|
|
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