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АНАЛІТИКА

За тиждень пальне по країні здорожчало на 1 грн/л

 

Упродовж тижня (8-15 вересня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 93 копійки - до 54,05 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав також на 93 копійки - до 55,56 грн/л, а дизельне пальне - на 96 копійок, до 53,67 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП – до 55,99 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості – до 57,99 грн/л. Усі види пального додали гривню також і в мережі АЗК SOCAR – А-95 і дизпальне здорожчали до 57,99 грн/л, А-95+ – до 59,99 грн/л.

На 0,98-1 грн/л підвищила ціни «Укрнафта», в мережі UPG пальне додало 50 коп./л.

На станціях решти мереж звичайна «п’ятірка» додала в ціні 0,45-2,5 грн/л. А-95+ здорожчав на 0,5-1,6 грн/л, дизпальне – на 0,5-2,5 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 8 на 15 вересня 2023 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

55,99

1,00

57,99

1,00

55,99

1,00

WOG

55,99

1,00

57,99

1,00

55,99

1,00

Авіас

54,00

1,00

54,50

1,00

54,00

1,00

Укрнафта

51,90

1,00

53,90

0,80

51,90

1,00

UPG

54,40

0,50

56,40

0,50

52,40

0,50

AMIC

54,99

1,00

56,49

1,00

54,22

0,69

Shell

55,59

1,10

57,79

0,90

55,59

1,10

SOCAR

57,99

1,00

59,99

1,00

57,99

1,00

БРСМ-Нафта

    

51,30

1,39

51,33

0,97

KLO

54,99

0,80

55,99

0,00

53,39

0,00

U.GO

53,80

0,49

55,95

0,40

51,94

0,49

Автотранс

54,48

1,50

    

54,48

1,50

BVS

54,19

1,20

56,19

1,20

54,19

1,20

Chipo

53,02

0,45

    

51,85

0,90

Авантаж 7

50,55

1,60

    

50,55

1,60

Prime

52,50

1,00

    

52,50

1,00

Укр-Петроль

51,80

1,00

    

51,80

1,00

Рур груп

52,99

1,00

    

53,49

0,50

Mango

52,09

1,00

    

51,89

1,00

Ovis

54,99

0,00

56,49

0,50

53,99

1,00

VST

53,10

0,50

    

51,90

0,90

Marshal

53,40

1,10

    

52,40

1,10

Маркет

49,79

0,50

    

49,79

1,50

Олас

53,50

1,60

    

51,50

1,60

VostokGaz

51,39

2,50

    

52,79

2,90

Neftek

55,49

0,50

58,49

0,50

55,49

0,50

Кворум

51,98

1,00

    

51,98

1,00

ZOG

52,50

1,00

    

53,50

1,00

Катрал

52,99

1,00

    

52,59

1,00

Green Wave

53,50

0,60

    

51,80

0,90

RLS

50,90

1,50

53,00

1,60

50,90

2,50

Фактор

50,00

1,00

    

49,80

1,70

Середня ціна в Україні

54,05

0,93

55,96

0,93

53,67

0,96
За матеріалами: EnKorr
 

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