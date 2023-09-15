Нафта зростає третій тиждень на тлі сильних економічних даних з Китаю

Ціни на нафту зросли в п'ятницю і очікують на зростання вже третій тиждень, оскільки кращі, ніж очікувалося, економічні дані з Китаю та повідомлення про рекордне споживання нафти зміцнили думку про те, що попит у другому за величиною споживачі сирої нафти у світі продовжуватиме зростати.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:49 EET подорожчали на 62 центи, або 0,7%, до $94,32, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 71 цент, або 0,8%, до $90,87.

Обидва показники зросли приблизно на 4% порівняно з тижнем раніше.

Промислове виробництво та роздрібні продажі в Китаї у серпні зростали більш швидкими темпами, ніж очікувалося, що дозволяє припустити, що відновлення другої за величиною економіки світу після пандемії COVID-19 стабілізується.

Дані Національного бюро, опубліковані в п'ятницю, також показали, що обсяг переробки нафти зріс до рекордних 64,69 млн. тонн у серпні, що на 19,6% більше, ніж роком раніше, і дорівнює 15,23 млн. барелів на добу.

Обсяги нафтопереробки зросли, оскільки китайські переробні підприємства зберегли високі обсяги переробки, щоб задовольнити попит на літні поїздки та отримати вигоду від збільшення прибутку від експорту азіатським споживачам.

«Ставки на нафту стають улюбленою угодою на Волл-стріт. Ніхто не сумнівається, що рішення ОПЕК+ (нафтовидобувних країн), ухвалене наприкінці минулого місяця, залишить нафтовий ринок дуже напруженим у четвертому кварталі», - сказав аналітик Едвард Мойя в ОАНДА.

Рекордні темпи переробки в Китаї відбуваються на тлі того, що скорочення видобутку великими виробниками, Росією та Саудівською Аравією посилює побоювання з приводу постачання. Проблеми з постачаннями призвели до того, що ціни на нафту Brent та WTI досягли найвищого рівня з листопада.

Міжнародне енергетичне агентство заявило цього тижня, що очікує, що розширене скорочення видобутку нафти Саудівською Аравією та Росією призведе до дефіциту на ринку в четвертому кварталі.