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Нафта прискорила зростання, Brent - $93 за барель
15:42 14.09.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок продовжують підніматися вдень у четвер на тлі ослаблення долара США.
Листопадові ф'ючерси на нафту сорту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 14:29 EET торгуються на рівні $93 за барель, що на $1,12 (на 1,22%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на $1,14 (1,29%) - до $89,66 за барель.
Очікуване зростання світового попиту на нафту на 1,5 млн барелів на добу в другому півріччі 2023 року порівняно з першим півріччям перевершить пропозицію на 1,24 млн б/д, йдеться в опублікованому напередодні звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
За оцінкою МЕА, у третьому кварталі баланс світового ринку нафти переріс у дефіцит, оскільки більш активне скорочення пропозиції збіглося з рекордно високим попитом.
Тим часом індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, знижується на 0,03%, що підвищує привабливість сировинних товарів, які котируються в американській валюті.
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