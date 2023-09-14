Нафта відновлюється, оскільки ринки переорієнтуються на дефіцит постачання

Ціни на нафту відновилися в четвер, оскільки ринки знову звернули увагу на більш жорсткі прогнози щодо постачання сирої нафти цього року, при цьому попит залишиться стійким до наступного року.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:00 EET зросли на 36 центів, або 0,4%, до $92,24 за барель. Нафта марки WTI подорожчала на 35 центів, або на 0,4%, до $88,87.

Побоювання з приводу дефіциту постачання підтримують ціни на нафту, оскільки виробники «непохитно дотримуються обмежень видобутку», сказала Приянка Сачдєва, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Продовження Саудівською Аравією та Росією скорочення видобутку нафти до кінця 2023 року означатиме суттєвий дефіцит на ринку в четвертому кварталі, повідомило в середу Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), оскільки воно переважно дотримувалося своїх оцінок зростання попиту цього і наступного року. .

Відсутність скорочень на початку 2024 року усуне баланс у бік профіциту, заявило агентство, проте додало, що запаси будуть на дискомфортно низькому рівні.

Щодо інших країн, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у вівторок зберегла свої прогнози щодо сталого зростання світового попиту на нафту у 2023 та 2024 роках.

"Ринок нафти виглядає явно напруженим у найближчі два-три квартали, оскільки обмеження пропозиції зберігаються на тлі сталого попиту", - кажуть аналітики ANZ Research.

«Ми очікуємо, що геополітичні ризики, що зберігаються, і невизначений економічний фон змусять Саудівську Аравію зберегти скорочення видобутку в першому кварталі 2024 року», - додали вони.

Обидва індекси досягли 10-місячних максимумів у середу, перш ніж дані показали несподіване збільшення запасів нафти та палива в США, що стурбувало ринки щодо попиту.

Запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли на 4 мільйони барелів, не виправдавши очікувань аналітиків, опитаних Reuters, щодо падіння на 1,9 мільйона барелів. Запаси палива також зросли більше, ніж очікувалося, оскільки нафтопереробні заводи активізували свою діяльність.

На економічному фронті останні дані щодо інфляції в США посилили очікування того, що Федеральна резервна система не підвищуватиме процентні ставки наступного тижня і може продовжити паузу, підтримуючи надії на сильний попит на нафту.

Вищі відсоткові ставки збільшують вартість запозичень для бізнесу та споживачів, що може сповільнити економічне зростання та знизити попит на нафту.