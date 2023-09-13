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АНАЛІТИКА

Третина заправок в Україні торгує неякісним бензином, - дослідження

 

В Україні перевірили якість бензину А-95 у 19 АЗС-мереж України. У пробах, відібраних у 7 брендів, було виявлено відхилення від чинних нормативів. Показники ще 6 компаній експерти занесли у зону ризику, оскільки вони балансують на граничній межі допустимих нормативів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Інституту споживчих експертиз.

До мереж, чиє пальне відповідає стандартові Євро-5 з запасом міцності, потрапили ОККО, також SOCAR, WOG.

Зокрема, в ОККО зафіксовано найнижчий вміст сірки у бензині - 3 мг/кг. Норматив допускає не більше 10 мг/кг, адже надмір сірки у пальному може негативно впливати на деталі двигуна й спричиняти шкідливі викиди.

У бензину від ОККО підтверджено високий показник октанового числа А-95, отриманого дослідницьким методом, інші показники також на рівні. Таким чином, заправлятися у цієї мережі абсолютно безпечно для вашої автівки.

Відхилення від стандартів якості пального перевірка виявила у таких мережах, які працюють по всій Україні - БРСМ-Нафта, U.GO, АВІАС, BVS, та у трьох локальних мережах - 24/7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP. Найбільше порушень стосуються таких показників як октанове число і вміст сірки.

По кожному з них відхилення були у 4 компаній. І якщо у BVS та U.GO ці відхилення невеликі, то на заправках 24/7 та KCEM октанове число бензину А-95 не дотягувало навіть до 90 одиниць. Із вмістом сірки у пальному порушення ще масштабніші: у пробі, взятій на АЗС KCEM, вміст сірки перевищував норму більш як у 50 разів. В інших - до 3 разів.

За два місяці, які минули з моменту відновлення ставок ПДВ та акцизу, пальне на українських АЗС здорожчало більш ніж на 8 грн/літр.

Експерти Інституту споживчих експертиз на фоні змін в оподаткуванні прогнозують збільшення обігу "тіньового" пального, оскільки дохідність фальсифікування значно виросла. Податки вони не платять, тому одномоментно почали заробляти на літрі на 8 гривень більше.

Чимало автолюбителів помітили, що ціна на багатьох АЗС, особливо в регіонах, менша, ніж у великих трейдерів. "Є всі ознаки того, що ріка контрафакту починає виходити з берегів", - констатують в ICE.

Експерти також застерігають від сумнівної економії на буцімто дешевому пальному, оскільки така "економія" загрожує ще більшими фінансовими витратами у разі ремонту авто через неякісний бензин.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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