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Третина заправок в Україні торгує неякісним бензином, - дослідження
17:02 13.09.2023 |
В Україні перевірили якість бензину А-95 у 19 АЗС-мереж України. У пробах, відібраних у 7 брендів, було виявлено відхилення від чинних нормативів. Показники ще 6 компаній експерти занесли у зону ризику, оскільки вони балансують на граничній межі допустимих нормативів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Інституту споживчих експертиз.
До мереж, чиє пальне відповідає стандартові Євро-5 з запасом міцності, потрапили ОККО, також SOCAR, WOG.
Зокрема, в ОККО зафіксовано найнижчий вміст сірки у бензині - 3 мг/кг. Норматив допускає не більше 10 мг/кг, адже надмір сірки у пальному може негативно впливати на деталі двигуна й спричиняти шкідливі викиди.
У бензину від ОККО підтверджено високий показник октанового числа А-95, отриманого дослідницьким методом, інші показники також на рівні. Таким чином, заправлятися у цієї мережі абсолютно безпечно для вашої автівки.
Відхилення від стандартів якості пального перевірка виявила у таких мережах, які працюють по всій Україні - БРСМ-Нафта, U.GO, АВІАС, BVS, та у трьох локальних мережах - 24/7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP. Найбільше порушень стосуються таких показників як октанове число і вміст сірки.
По кожному з них відхилення були у 4 компаній. І якщо у BVS та U.GO ці відхилення невеликі, то на заправках 24/7 та KCEM октанове число бензину А-95 не дотягувало навіть до 90 одиниць. Із вмістом сірки у пальному порушення ще масштабніші: у пробі, взятій на АЗС KCEM, вміст сірки перевищував норму більш як у 50 разів. В інших - до 3 разів.
За два місяці, які минули з моменту відновлення ставок ПДВ та акцизу, пальне на українських АЗС здорожчало більш ніж на 8 грн/літр.
Експерти Інституту споживчих експертиз на фоні змін в оподаткуванні прогнозують збільшення обігу "тіньового" пального, оскільки дохідність фальсифікування значно виросла. Податки вони не платять, тому одномоментно почали заробляти на літрі на 8 гривень більше.
Чимало автолюбителів помітили, що ціна на багатьох АЗС, особливо в регіонах, менша, ніж у великих трейдерів. "Є всі ознаки того, що ріка контрафакту починає виходити з берегів", - констатують в ICE.
Експерти також застерігають від сумнівної економії на буцімто дешевому пальному, оскільки така "економія" загрожує ще більшими фінансовими витратами у разі ремонту авто через неякісний бензин.
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