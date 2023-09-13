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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання, Brent близько $92,5 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок залишаються в плюсі вдень у середу після виходу щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) напередодні публікації офіційних даних про нафтові запаси в США.

Котирування листопадових ф'ючерсів на нафту сорту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 14:47 EET торгуються на рівні $92,54 за барель, що на $0,48 (на 0,52%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до зазначеного часу на $0,48 (0,54%) - до $89,32 за барель.

Очікуване зростання світового попиту на нафту на 1,5 млн барелів на добу в другому півріччі 2023 року порівняно з першим півріччям перевершить пропозицію на 1,24 млн б/д, ідеться у звіті МЕА.

За оцінкою агентства, у третьому кварталі баланс світового ринку нафти переріс у дефіцит, оскільки більш активне скорочення пропозиції збіглося з рекордно високим попитом.

Так, МЕА оцінює дефіцит у липні в 1,5 млн б/д, у серпні - в 1,7 млн б/д, що є найвищим показником від 2021 року, коли було здійснено рекордне скорочення постачань ОПЕК+, щоб зменшити надлишок, що накопичився під час пандемії COVID-19.

У першому кварталі 2023 року МЕА підрахувало надлишок на ринку нафти в обсязі 1,5 млн б/д, у другому - у 80 тис. б/д.

Міненерго США о 17:30 середи опублікує щотижневу доповідь про комерційні запаси нафти, бензину і дистилятів у країні. Оприлюднені напередодні дані Американського інституту нафти (API) показали зростання нафтових резервів на 1,174 млн барелів за підсумками тижня, що завершився 8 вересня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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