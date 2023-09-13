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Великі мережі підняли ціни на пальне на 1 грн/л
14:28 13.09.2023 |
Упродовж доби (12-13 вересня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 31 копійку – до 53,63 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав на 37 копійок — до 55,56 грн/л, а дизельне пальне — на 0,29 грн/л, до 53,20 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП – до 55,99 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості – до 57,99 грн/л.
Усі види пального додали гривню також і в мережі АЗК SOCAR – А-95 і дизпальне здорожчали до 57,99 грн/л, А-95+ – до 59,99 грн/л.
На станціях решти мереж звичайна «п’ятірка» додала в ціні 0,20-1,50 грн/л – до 50,00-52,00 грн/л. А-95+ здорожчав на 34 копійки – до 50,43 грн/л, дизпальне – на 20-70 копійок, до 49,10-53,49 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 12 на 13 вересня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
13.09.23
|
Зм.
|
13.09.23
|
Зм.
|
13.09.23
|
Зм.
|
ОККО
|
55,99
|
1,00
|
57,99
|
1,00
|
55,99
|
1,00
|
WOG
|
55,99
|
1,00
|
57,99
|
1,00
|
55,99
|
1,00
|
Авіас
|
54,00
|
0,00
|
54,50
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
50,90
|
0,00
|
53,10
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
UPG
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
AMIC
|
54,29
|
0,00
|
55,79
|
0,00
|
53,56
|
0,00
|
Shell
|
54,49
|
0,00
|
56,89
|
0,00
|
54,49
|
0,00
|
SOCAR
|
57,99
|
1,00
|
59,99
|
1,00
|
57,99
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
50,43
|
0,34
|
50,80
|
0,21
|
KLO
|
54,19
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
53,39
|
0,00
|
U.GO
|
53,49
|
0,00
|
55,75
|
0,00
|
51,63
|
0,00
|
Автотранс
|
52,98
|
0,00
|
52,98
|
0,00
|
BVS
|
52,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Chipo
|
52,57
|
0,00
|
51,52
|
0,57
|
Авантаж 7
|
49,95
|
0,00
|
49,95
|
0,00
|
Prime
|
52,00
|
0,50
|
52,00
|
0,50
|
Укр-Петроль
|
50,80
|
0,00
|
50,80
|
0,00
|
Рур груп
|
52,99
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
Mango
|
51,29
|
0,20
|
51,09
|
0,20
|
Ovis
|
54,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
53,49
|
0,50
|
VST
|
52,60
|
0,00
|
51,40
|
0,40
|
Marshal
|
52,30
|
0,00
|
51,30
|
0,00
|
Маркет
|
49,79
|
0,00
|
49,29
|
0,00
|
Олас
|
52,50
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
51,39
|
1,50
|
52,79
|
0,40
|
Кворум
|
50,98
|
0,00
|
50,98
|
0,00
|
ZOG
|
51,50
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
Катрал
|
52,99
|
1,00
|
52,59
|
1,00
|
Green Wave
|
52,90
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
RLS
|
50,90
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
Фактор
|
50,00
|
0,20
|
49,10
|
0,70
|
Середня ціна в Україні
|
53,63
|
0,31
|
55,56
|
0,37
|
53,20
|
0,29
|
|
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