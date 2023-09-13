Великі мережі підняли ціни на пальне на 1 грн/л

Упродовж доби (12-13 вересня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 31 копійку – до 53,63 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав на 37 копійок — до 55,56 грн/л, а дизельне пальне — на 0,29 грн/л, до 53,20 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП – до 55,99 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості – до 57,99 грн/л.

Усі види пального додали гривню також і в мережі АЗК SOCAR – А-95 і дизпальне здорожчали до 57,99 грн/л, А-95+ – до 59,99 грн/л.

На станціях решти мереж звичайна «п’ятірка» додала в ціні 0,20-1,50 грн/л – до 50,00-52,00 грн/л. А-95+ здорожчав на 34 копійки – до 50,43 грн/л, дизпальне – на 20-70 копійок, до 49,10-53,49 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 12 на 13 вересня 2023 р., грн/л: