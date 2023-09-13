Міненерго США підвищило прогноз ціни Brent на 2023 рік - до $84,5/бар.

Міненерго США підвищило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2023 рік із $82,62/бар. до $84,46/бар., ідеться в щомісячному прогнозі управління енергетичної інформації відомства (EIA).

Оцінка на 2024 рік також зросла - з $86,48/бар. до $88,22/бар.

За даними відомства, середня спотова ціна Brent у серпні перебувала на рівні $86/бар.

Міненерго США очікує, що в четвертому кварталі вартість сорту зросте в середньому до $93/бар.

"Зниження світових запасів нафти в найближчі місяці підтримує ціну Brent у нашому прогнозі. Її ціна знизиться в середньому до $87/бар. до другої половини 2024 року, оскільки ми очікуємо відновлення запасів нафти в цей період", - ідеться у звіті.

Відомство наголошує, що світові запаси нафти в четвертому кварталі 2023 року знизяться на 0,2 млн б/д через продовження до кінця 2023 року добровільного скорочення видобутку з боку Саудівської Аравії на 1 млн б/д, а також через пролонгацію зниження експорту Росією на 300 тис. б/д так само до кінця року.