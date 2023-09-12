Автогаз на АЗС за добу у середньому додав ще 20 копійок

Середня ціна на скраплений газ у період із 11 по12 вересня у мережах АЗС збільшилася на 0,22 грн/л – до 24,80 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

У мережах WOG і ОККО ціна виросла на 1,00 грн/л і 0,30 грн/л – до 25,98 грн/л і 25,49 грн/л відповідно,

На станціях «Рур груп», U.GO й «БРСМ-Нафта» продукт здорожчав на 1,00 грн/л, 0,17 грн/л і 0,09 грн/л – до 25,00 грн/л, 24,36 грн/л і 23,96 грн/л відповідно.

Загалом же автогаз продається на АЗС України у межах 23,00–25,99 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 11 по 12 вересня, грн/л: