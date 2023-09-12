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Автогаз на АЗС за добу у середньому додав ще 20 копійок
15:53 12.09.2023 |
Середня ціна на скраплений газ у період із 11 по12 вересня у мережах АЗС збільшилася на 0,22 грн/л – до 24,80 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
У мережах WOG і ОККО ціна виросла на 1,00 грн/л і 0,30 грн/л – до 25,98 грн/л і 25,49 грн/л відповідно,
На станціях «Рур груп», U.GO й «БРСМ-Нафта» продукт здорожчав на 1,00 грн/л, 0,17 грн/л і 0,09 грн/л – до 25,00 грн/л, 24,36 грн/л і 23,96 грн/л відповідно.
Загалом же автогаз продається на АЗС України у межах 23,00–25,99 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 11 по 12 вересня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
12.09.23
|
Зм.
|
Neftek
|
25,99
|
0,50
|
WOG
|
25,98
|
1,00
|
Авіас
|
25,77
|
0,00
|
ОККО
|
25,49
|
0,30
|
Рур груп
|
25,00
|
1,00
|
SOCAR
|
24,99
|
0,00
|
Mango
|
24,89
|
0,00
|
AMIC
|
24,81
|
0,37
|
Автотранс
|
24,78
|
0,30
|
KLO
|
24,64
|
0,00
|
Ovis
|
24,59
|
0,00
|
Rodnik
|
24,49
|
0,00
|
VostokGaz
|
24,39
|
0,00
|
Shell
|
24,37
|
0,00
|
U.GO
|
24,36
|
0,17
|
ZOG
|
24,30
|
0,00
|
UPG
|
24,23
|
0,00
|
BVS
|
24,19
|
0,00
|
Marshal
|
24,00
|
0,50
|
Luxwen
|
23,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,96
|
0,09
|
Олас
|
23,90
|
0,80
|
Кворум
|
23,78
|
0,10
|
Катрал
|
23,77
|
0,40
|
Укрнафта
|
23,56
|
0,00
|
Chipo
|
23,52
|
0,00
|
Green Wave
|
23,50
|
0,00
|
VST
|
23,50
|
0,00
|
RLS
|
23,40
|
0,00
|
Авантаж 7
|
23,25
|
0,00
|
Prime
|
23,00
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
24,80
|
0,22
|
|
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