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АНАЛІТИКА

Автогаз на АЗС за добу у середньому додав ще 20 копійок

 

Середня ціна на скраплений газ у період із 11 по12 вересня у мережах АЗС збільшилася на 0,22 грн/л – до 24,80 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

У мережах WOG і ОККО ціна виросла на 1,00 грн/л і 0,30 грн/л – до 25,98 грн/л і 25,49 грн/л відповідно,

На станціях «Рур груп», U.GO й «БРСМ-Нафта» продукт здорожчав на 1,00 грн/л, 0,17 грн/л і 0,09 грн/л – до 25,00 грн/л, 24,36 грн/л і 23,96 грн/л відповідно.

Загалом же автогаз продається на АЗС України у межах 23,00–25,99 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 11 по 12 вересня, грн/л:

Компанія

LPG

12.09.23

Зм.

Neftek

25,99

0,50

WOG

25,98

1,00

Авіас

25,77

0,00

ОККО

25,49

0,30

Рур груп

25,00

1,00

SOCAR

24,99

0,00

Mango

24,89

0,00

AMIC

24,81

0,37

Автотранс

24,78

0,30

KLO

24,64

0,00

Ovis

24,59

0,00

Rodnik

24,49

0,00

VostokGaz

24,39

0,00

Shell

24,37

0,00

U.GO

24,36

0,17

ZOG

24,30

0,00

UPG

24,23

0,00

BVS

24,19

0,00

Marshal

24,00

0,50

Luxwen

23,99

0,00

БРСМ-Нафта

23,96

0,09

Олас

23,90

0,80

Кворум

23,78

0,10

Катрал

23,77

0,40

Укрнафта

23,56

0,00

Chipo

23,52

0,00

Green Wave

23,50

0,00

VST

23,50

0,00

RLS

23,40

0,00

Авантаж 7

23,25

0,00

Prime

23,00

0,00

Середня ціна в Україні

24,80

0,22
За матеріалами: EnKorr
 

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