Нафта прискорила зростання, Brent близько $91,3 за барель

Ціни на нафту продовжують зростати вдень у вівторок, трейдери чекають нових сигналів щодо попиту і пропозиції на ринку.

Їхня увага спрямована на щомісячні звіти ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), які будуть оприлюднені у вівторок і середу відповідно.

Крім того, Американський нафтовий інститут (API) у вівторок, о 23:30 кч, оприлюднить дані про запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 8 вересня. Ринок у середньому очікує зниження резервів на 2 млн барелів після падіння на 5,5 млн барелів тижнем раніше, зазначає Trading Economics. У середу офіційні дані оприлюднить Міненерго.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:42 EET становить $91,25 за барель, що на $0,61 (0,67%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на сорт WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,71 (0,81%), до $88 за барель.