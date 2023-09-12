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Нафта прискорила зростання, Brent близько $91,3 за барель
15:43 12.09.2023 |
Ціни на нафту продовжують зростати вдень у вівторок, трейдери чекають нових сигналів щодо попиту і пропозиції на ринку.
Їхня увага спрямована на щомісячні звіти ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), які будуть оприлюднені у вівторок і середу відповідно.
Крім того, Американський нафтовий інститут (API) у вівторок, о 23:30 кч, оприлюднить дані про запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 8 вересня. Ринок у середньому очікує зниження резервів на 2 млн барелів після падіння на 5,5 млн барелів тижнем раніше, зазначає Trading Economics. У середу офіційні дані оприлюднить Міненерго.
Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:42 EET становить $91,25 за барель, що на $0,61 (0,67%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на сорт WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,71 (0,81%), до $88 за барель.
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