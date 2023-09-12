Фінансові новини
- |
- 12.09.23
- |
- 20:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У період із 4 по 11 вересня ціни на ДП в гурті зросли на 1 грн/л, бензин А-95 за цей же чаас додав 0,25 грн/л
13:12 12.09.2023 |
Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Гуртові партії ДП 11 вересня пропонувалися в ринок у середньому за ціною 47,75 грн/л, а торговельний коридор перебував у межах 45,5-50 грн/л. За тиждень цей діапазон зріс на 1-1,5 грн/л.
На півдні дизпальне пропонувалося в ринок за 45,5-48 грн/л, а за тиждень середня ціна тут зросла на 1 грн/л, до 46,25 грн/л.
На заході ДП можна було придбати за 46,5-49 грн/л, середня ціна тут підвищилася на 1,25 грн/л, до 47,5 грн/л.
У північних і центральних регіонах цінники на ДП приросли 1-1,25 грн/л (47,25-50 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 48 грн/л і 48,25 грн/л, відповідно.
На південному кордоні з 4 по 11 вересня ціна на ДП зросла на 1 грн/л, до 45,5 грн/л. У свою чергу, на західних пропускних пунктах вартість дизеля зросла на 1,25 грн/л, до 46,5 грн/л.
У п'ятницю, 11 вересня, «п'ятірка» пропонувалася в ринок у середньому за 47,5 грн/л, а торгівля провадилась у межах 46-51 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л вище порівняно з минулим тижнем.
У південному й західному регіонах країни А-95 пропонували за найнижчими цінами - 46-50 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 46,5-51 грн/л. Ціна на «двійку» в гурті за цей же період зросла на 0,75 грн/л, до 45,5 грн/л.
За тиждень вартість бензину А-95 на південному кордоні зросла на 0,5 грн/л, до 46,5 грн/л, на західних пропускних пунктах ціна на «п'ятірку» підвищилася на 0,25 грн/л, до 46 грн/л.
«На зовнішніх ринках спостерігається суттєва волотильність, відповідно оператори змушені підвищувати ціни. До того ж, складна ситуація з постачаннями пального з півдня також додає напруженості на ринку», - каже один із операторів.
Співрозмовник також зазначив, що на цьому тлі спостерігається пожвавлення попиту на нафтопродукти, оскільки покупці також з пересторогою дивляться на наповнення ринку найближчим часом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський наклав вето на закон про електронне декларування
|78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування
|Rheinmetall поставить Україні ще 40 БМП Marder
|Вперше на українських АЕС завантажили паливо Westinghouse, вироблене спільно з Енергоатомом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін пропонує підвищити видатки держбюджету-2023 на безпеку, оборону, ВПО і ПЕК на 328,5 млрд грн
|Світовий попит на нафту, газ і вугілля сягне піку до 2030 року - МЕА
|Оприлюднені пропозиції президента до ветованого законопроєкту про відновлення декларування
|Аби повністю укомплектувати БЕБ, потрібно збільшити фінансування у 9 разів, - в.о. директора бюро Пащук
|В Україні запрацювала інтерактивна мапа публічних закупівель
|НКРЕКП дозволив обленерго використовувати гроші з інвестицій для захисту своїх об'єктів
|НКРЕКП погодила правила спільних аукціонів для торгівлі електроенергією ще з трьома країнами
Бізнес
|Видавець USA Today оновив усі спортивні публікації, в яких помилився АІ-репортер
|Apple витрачає «мільйони доларів на день» на навчання штучного інтелекту - The Information
|Маск минулого року зірвав атаку українських дронів на Чорноморський флот РФ, відключивши Starlink — CNN
|12 із 14 заводів Toyota в Японії зупинилися через брак вільного простору на серверах - випуск машин скоротився на 13 000 одиниць на день
|Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
|Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль
|Apple придбала BIS Record – шведський лейбл класичної музики