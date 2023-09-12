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АНАЛІТИКА

У період із 4 по 11 вересня ціни на ДП в гурті зросли на 1 грн/л, бензин А-95 за цей же чаас додав 0,25 грн/л

 

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Гуртові партії ДП 11 вересня пропонувалися в ринок у середньому за ціною 47,75 грн/л, а торговельний коридор перебував у межах 45,5-50 грн/л. За тиждень цей діапазон зріс на 1-1,5 грн/л.

На півдні дизпальне пропонувалося в ринок за 45,5-48 грн/л, а за тиждень середня ціна тут зросла на 1 грн/л, до 46,25 грн/л.

На заході ДП можна було придбати за 46,5-49 грн/л, середня ціна тут підвищилася на 1,25 грн/л, до 47,5 грн/л.

У північних і центральних регіонах цінники на ДП приросли 1-1,25 грн/л (47,25-50 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 48 грн/л і 48,25 грн/л, відповідно.

На південному кордоні з 4 по 11 вересня ціна на ДП зросла на 1 грн/л, до 45,5 грн/л. У свою чергу, на західних пропускних пунктах вартість дизеля зросла на 1,25 грн/л, до 46,5 грн/л.

У п'ятницю, 11 вересня, «п'ятірка» пропонувалася в ринок у середньому за 47,5 грн/л, а торгівля провадилась у межах 46-51 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л вище порівняно з минулим тижнем.

У південному й західному регіонах країни А-95 пропонували за найнижчими цінами - 46-50 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 46,5-51 грн/л. Ціна на «двійку» в гурті за цей же період зросла на 0,75 грн/л, до 45,5 грн/л.

За тиждень вартість бензину А-95 на південному кордоні зросла на 0,5 грн/л, до 46,5 грн/л, на західних пропускних пунктах ціна на «п'ятірку» підвищилася на 0,25 грн/л, до 46 грн/л.

«На зовнішніх ринках спостерігається суттєва волотильність, відповідно оператори змушені підвищувати ціни. До того ж, складна ситуація з постачаннями пального з півдня також додає напруженості на ринку», - каже один із операторів.

Співрозмовник також зазначив, що на цьому тлі спостерігається пожвавлення попиту на нафтопродукти, оскільки покупці також з пересторогою дивляться на наповнення ринку найближчим часом.
За матеріалами: EnKorr
 

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