Brent тримається понад 90 доларів; трейдери розглядають процентні ставки у США та Європі як орієнтир для попиту

Ф'ючерси на нафту марки Brent у вівторок трималися вище 90 доларів за барель, тоді як інвестори чекали на макроекономічні дані, які можуть вказати, чи відсоткові ставки зростатимуть далі в США та Європі, а також які наслідки це матиме для попиту на нафту.

Листопадові ф'ючерси на нафту Brent о 03:00 за Грінвічем зросли на 28 центів до $90,92 за барель, а жовтневі ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 35 центів до $87,64.

Минулого тижня ціна Brent досягла 90 доларів за барель вперше за 10 місяців після того, як Саудівська Аравія та Росія оголосили, що продовжать добровільне скорочення поставок на 1,3 мільйона барелів на день (бар. на добу) до кінця року.

Трейдери стежитимуть за серпневими даними щодо індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані в середу, і які цілком можуть визначити, наскільки далі зростуть відсоткові ставки у найбільшій економіці світу та найбільшому споживачі нафти, сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC.

Очікується, що Федеральна резервна система США залишить відсоткові ставки без змін на засіданні з політики наступного тижня, хоча думки розділилися щодо того, чи ФРС підніме ставки, чи знову призупинить їх у листопаді.

Середньостроковий прогноз щодо нафти "залишається бугаєвим, оскільки Китай повідомляє про поліпшення економічних даних", - сказав Ден, додавши, що скорочення видобутку ОПЕК+ також є ключовим фактором, що зумовлює висхідний імпульс ринку.

Тим часом Європейський центральний банк оголосить своє рішення щодо процентної ставки у четвер. Європейська комісія у понеділок прогнозує, що у 2023 та 2024 роках єврозона зростатиме повільніше, ніж очікувалося раніше.

Інвестори також очікують на публікацію галузевих даних із запасів нафти в США у вівторок о 20:30 за Грінвічем. Очікується, що запаси сирої нафти скоротяться приблизно на 2 мільйони барелів за тиждень, показало попереднє опитування Reuters у понеділок.

Також цього тижня Міжнародна енергетична агенція (МЕА) та Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) опублікують щомісячні звіти.

Минулого місяця МЕА знизило свій прогноз зростання попиту на нафту на 2024 рік до 1 мільйона барелів на добу, пославшись на слабкі макроекономічні умови. Тим часом у серпневому звіті ОПЕК прогноз зростання попиту на 2,25 млн. барелів на добу на 2024 рік залишився незмінним.