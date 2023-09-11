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Нафта слабо дешевшає, Brent близько $90,5 за барель
15:13 11.09.2023 |
Ціни на нафту опускаються в понеділок, коригуючись після підйому минулого тижня на новинах про продовження добровільного обмеження видобутку Саудівською Аравією до кінця поточного року.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:10 EET становить $90,46 за барель, що на $0,19 (0,21%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася на цей час на $0,42 (0,48%), до $87,09 за барель.
Минулого тижня Brent подорожчала на 2,4%, WTI - на 2,3%.
За останні два тижні вартість Brent зросла більш ніж на 7%, WTI - майже на 10%, у результаті цього наразі технічні індикатори говорять про перепроданість контрактів.
Проте експерти зазначають, що "бичачі" фактори на ринку превалюють.
"Фокус уваги ринку змістився на потенційні складнощі з пропозицією нафти з огляду на продовження добровільного скорочення видобутку, про яке оголосили Саудівська Аравія і Росія минулого тижня, - зазначають експерти Sevens Report. - Ринок більше не дивиться на ризики зниження попиту, пов'язані з рецесією".
Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на щомісячні звіти ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо нафтового ринку, які будуть оприлюднені у вівторок і середу відповідно.
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