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За вихідні автогаз на АЗС додав ще 20 копійок
12:32 11.09.2023 |
Ціни на автогаз за останні вихідні (з 8 по 11 вересня) збільшились у середньому на 0,24 грн/л – тепер середня ціна на нього по країні становить 24,57 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Як видно з таблиці, діапазон цін коливається у межах 23,00–25,49 грн/л.
На АЗК мережі ОККО цей вид пального здорожчав на 0,20 грн/л – до 25,19 грн/л. На станціях KLO, Amic, U.GO і «БРСМ-Нафта» ціни коливаються в межах 23,88–24,64 грн/л (див. табл.).
Найменше – 10 коп. на літрі пального – додав автогаз на заправках мереж VST і «Автотранс» – до 23,50 грн/л і 24,48 грн/л відповідно. Найбільше він здорожчав – на 1,07 грн/л – на АЗС «Авіас», до 25,77 грн/л.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 8 по 11 вересня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Neftek
|
25,49
|
0,00
|
ОККО
|
25,19
|
0,20
|
SOCAR
|
24,99
|
0,00
|
WOG
|
24,98
|
0,00
|
Авіас
|
25,77
|
1,07
|
Mango
|
24,65
|
0,00
|
KLO
|
24,64
|
0,15
|
Автотранс
|
24,48
|
0,10
|
Shell
|
24,37
|
0,00
|
ZOG
|
24,30
|
0,00
|
Rodnik
|
24,49
|
0,20
|
UPG
|
24,23
|
0,00
|
BVS
|
24,19
|
0,00
|
AMIC
|
24,45
|
0,34
|
Ovis
|
24,59
|
0,60
|
U.GO
|
24,19
|
0,25
|
VostokGaz
|
24,39
|
0,70
|
БРСМ-Нафта
|
23,88
|
0,19
|
Укрнафта
|
23,56
|
0,00
|
Chipo
|
23,52
|
0,00
|
Marshal
|
23,50
|
0,00
|
Green Wave
|
23,50
|
0,00
|
Рур груп
|
24,00
|
0,50
|
Luxwen
|
23,99
|
0,50
|
Кворум
|
23,68
|
0,20
|
VST
|
23,50
|
0,10
|
Катрал
|
23,37
|
0,00
|
Олас
|
23,10
|
0,00
|
Авантаж 7
|
23,25
|
0,30
|
RLS
|
23,40
|
1,00
|
Prime
|
23,00
|
1,00
|
Середня ціна в Україні
|
24,57
|
0,24
|
|
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