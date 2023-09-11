Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За вихідні автогаз на АЗС додав ще 20 копійок

 

Ціни на автогаз за останні вихідні (з 8 по 11 вересня) збільшились у середньому на 0,24 грн/л – тепер середня ціна на нього по країні становить 24,57 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, діапазон цін коливається у межах 23,00–25,49 грн/л. 

На АЗК мережі ОККО цей вид пального здорожчав на 0,20 грн/л – до 25,19 грн/л. На станціях KLO, Amic, U.GO  і «БРСМ-Нафта» ціни коливаються в межах 23,88–24,64 грн/л (див. табл.).

Найменше – 10 коп. на літрі пального – додав автогаз на заправках мереж VST і «Автотранс» – до 23,50 грн/л і 24,48 грн/л відповідно. Найбільше він здорожчав – на 1,07 грн/л – на АЗС «Авіас», до 25,77 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 8 по 11 вересня, грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Neftek

25,49

0,00

ОККО

25,19

0,20

SOCAR

24,99

0,00

WOG

24,98

0,00

Авіас

25,77

1,07

Mango

24,65

0,00

KLO

24,64

0,15

Автотранс

24,48

0,10

Shell

24,37

0,00

ZOG

24,30

0,00

Rodnik

24,49

0,20

UPG

24,23

0,00

BVS

24,19

0,00

AMIC

24,45

0,34

Ovis

24,59

0,60

U.GO

24,19

0,25

VostokGaz

24,39

0,70

БРСМ-Нафта

23,88

0,19

Укрнафта

23,56

0,00

Chipo

23,52

0,00

Marshal

23,50

0,00

Green Wave

23,50

0,00

Рур груп

24,00

0,50

Luxwen

23,99

0,50

Кворум

23,68

0,20

VST

23,50

0,10

Катрал

23,37

0,00

Олас

23,10

0,00

Авантаж 7

23,25

0,30

RLS

23,40

1,00

Prime

23,00

1,00

Середня ціна в Україні

24,57

0,24
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1247
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3643  0,02 0,05 38,1246  0,01 0,03
EUR 40,1732  0,01 0,03 41,1579  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес