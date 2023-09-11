За вихідні автогаз на АЗС додав ще 20 копійок

Ціни на автогаз за останні вихідні (з 8 по 11 вересня) збільшились у середньому на 0,24 грн/л – тепер середня ціна на нього по країні становить 24,57 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, діапазон цін коливається у межах 23,00–25,49 грн/л.

На АЗК мережі ОККО цей вид пального здорожчав на 0,20 грн/л – до 25,19 грн/л. На станціях KLO, Amic, U.GO і «БРСМ-Нафта» ціни коливаються в межах 23,88–24,64 грн/л (див. табл.).

Найменше – 10 коп. на літрі пального – додав автогаз на заправках мереж VST і «Автотранс» – до 23,50 грн/л і 24,48 грн/л відповідно. Найбільше він здорожчав – на 1,07 грн/л – на АЗС «Авіас», до 25,77 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 8 по 11 вересня, грн/л: