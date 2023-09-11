Ціни на нафту знижуються, але скорочення поставок утримує Brent вище $90 за барель

Ціни на нафту знизилися в понеділок, оскільки сильніший долар і економічні проблеми в Китаї вплинули на перспективи попиту на паливо, хоча нафта Brent трималася вище 90 доларів за барель, чому сприяло скорочення поставок після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили скорочення постачання.

О 05:41 за Гринвічем нафта марки Brent впала на 10 центів, або 0,1%, до 90,55 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 87,09 долара за барель, знизившись на 42 центу, чи 0,5%.

"Занепокоєння щодо економічного зростання Китаю вплинуло на настрої у сировинних секторах", - зазначають аналітики ANZ.

"Цей крок був посилений зміцненням долара США, який знизив апетит інвесторів", - додали вони, маючи на увазі долар, що зростав вісім тижнів поспіль.

Ціни на нафту зростали останні два тижні поспіль, при цьому в п'ятницю ціни на нафту марки Brent досягли найвищого рівня з листопада після того, як Саудівська Аравія і Росія оголосили минулого тижня, що продовжать до кінця року добровільне скорочення поставок на 1,3 мільйона барелів на добу.

«Вплив скорочень ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії буде більш очевидним до кінця року, особливо у листопаді та грудні, коли нафтопереробні заводи закінчать технічне обслуговування та збільшать виробництво», - сказав Мукеш Сахдєв, керівник відділу переробки та торгівлі нафтою в Rystad Energy, оцінюючи, що НПЗ перестануть працювати. досягне піку в 10 мільйонів барелів на добу у жовтні.

«Технічне обслуговування нафтопереробних заводів знизить попит на нафту на 2-2,5 мільйона барелів на добу у вересні та жовтні, але він відновиться у листопаді та грудні, частково компенсуючи ціновий ефект від скорочень».

Міжнародна енергетична агенція та Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) мають опублікувати свої щомісячні звіти цього тижня, і будь-яка ознака високого попиту, ймовірно, призведе до зростання цін на нафту, кажуть аналітики ANZ.

У Сполучених Штатах виробники додали нафтову вежу минулого тижня вперше з червня, повідомила Baker Hughes у своєму щотижневому звіті, але загальна кількість все одно знизилася на 127, або 17%, порівняно з цим же періодом минулого року.

WTI, ймовірно, знаходиться в процесі визначення нового вищого діапазону на рівні вище 83 доларів і нижче опору на рівні 93,50 долара, при цьому побоювання з приводу попиту в Китаї та Європі обмежують подальший потенціал зростання, повідомив аналітик IG Тоні Сікамор.