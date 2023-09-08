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Нафта перейшла до зростання і завершує тиждень у плюсі, Brent біля $90,54 за барель
14:42 08.09.2023 |
Ціни на нафту почали зростати вдень у п'ятницю і готуються зафіксувати підйом за підсумками тижня.
Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:00 EET подорожчали на $0,62 (0,69%) - до $90,54 за барель.
Котирування жовтневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $0,49 (0,56%) - до $87,36 за барель.
Котирування обох марок перебувають поблизу максимумів із середини листопада минулого року на заявах Росії та Саудівської Аравії про продовження добровільних скорочень видобутку й експорту нафти. За підсумками п'ятниці ціни можуть продемонструвати тижневе зростання приблизно 1,5%.
Водночас у четвер Міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні минулого тижня зменшилися на 6,31 млн барелів. Опитані агентством Bloomberg аналітики прогнозували скорочення на 2 млн барелів.
Товарні запаси бензину знизилися на 2,67 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 679 тис. барелів. Експерти очікували зменшення запасів бензину на 1 млн барелів і підвищення запасів дистилятів на аналогічну величину.
Увага ринку поступово переключається на вересневі засідання провідних центробанків світу. Наступного тижня рішення щодо ставки ухвалить Європейський центральний банк, а за тиждень відбудуться засідання Банку Англії та Федеральної резервної системи (ФРС).
"Нафтове ралі заслуговує на всі захоплені епітети, але для нього розпочинається дуже цікавий період, - написав аналітик PVM Oil Associates Ltd. Джон Еванс. - Котирування опиняться в підвішеному стані, оскільки ринок оцінюватиме, як рішення центробанків у найближчі два тижні вплинуть на ситуацію".
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