За тиждень автогаз у середньому здорожчав на 34 коп./л

Упродовж тижня, із 1 по 8 вересня, автогаз у середньому по країні здорожчав на 0,34 грн/л – до 24,33 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На АЗК мереж ОККО, WOG і SOCAR цей вид пального здорожчав на 0,28 грн/л, 0,33 грн/л і 0,38 грн/л – до 24,99 грн/л у разі з ОККО й SOCAR і до 24,98 грн/л на станціях WOG.

Мережі KLO, Amic, «БРСМ-Нафта» додали по 0,75 грн/л, 0,41 грн/л і 0,34 грн/л – до 24,49 грн/л, 24,10 грн/л і 23,68 грн/л відповідно.

Найбільше цей вид пального здорожчав – на 1,20 грн/л – на автозаправних станціях мережі «Рур груп», де автогаз тепер коштує 23,50 грн/л. Найменше – 20 копійок на літрі – автомобільний газ додав на АЗС «Олас», де літр наразі продається за 23,10 грн/л.

У мережі U.GO продукт здорожчав на 0,57 грн/л – до 23,94 грн/л. Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,22-1,00 грн/л, до 22,95-24,69 грн/л (див. табл.).

Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 1 по 8 вересня, грн/л