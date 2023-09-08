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За тиждень автогаз у середньому здорожчав на 34 коп./л
13:59 08.09.2023 |
Упродовж тижня, із 1 по 8 вересня, автогаз у середньому по країні здорожчав на 0,34 грн/л – до 24,33 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На АЗК мереж ОККО, WOG і SOCAR цей вид пального здорожчав на 0,28 грн/л, 0,33 грн/л і 0,38 грн/л – до 24,99 грн/л у разі з ОККО й SOCAR і до 24,98 грн/л на станціях WOG.
Мережі KLO, Amic, «БРСМ-Нафта» додали по 0,75 грн/л, 0,41 грн/л і 0,34 грн/л – до 24,49 грн/л, 24,10 грн/л і 23,68 грн/л відповідно.
Найбільше цей вид пального здорожчав – на 1,20 грн/л – на автозаправних станціях мережі «Рур груп», де автогаз тепер коштує 23,50 грн/л. Найменше – 20 копійок на літрі – автомобільний газ додав на АЗС «Олас», де літр наразі продається за 23,10 грн/л.
У мережі U.GO продукт здорожчав на 0,57 грн/л – до 23,94 грн/л. Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,22-1,00 грн/л, до 22,95-24,69 грн/л (див. табл.).
Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.
Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 1 по 8 вересня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Параллель
|
26,49
|
1,00
|
Neftek
|
25,49
|
0,50
|
ОККО
|
24,99
|
0,28
|
SOCAR
|
24,99
|
0,38
|
WOG
|
24,98
|
0,33
|
Авіас
|
24,69
|
0,43
|
Mango
|
24,65
|
0,50
|
KLO
|
24,49
|
0,75
|
Автотранс
|
24,38
|
0,60
|
Motto
|
24,38
|
0,60
|
Shell
|
24,37
|
0,32
|
ZOG
|
24,30
|
0,50
|
Rodnik
|
24,29
|
0,30
|
UPG
|
24,23
|
0,33
|
BVS
|
24,19
|
0,50
|
AMIC
|
24,10
|
0,41
|
Ovis
|
23,99
|
0,00
|
U.GO
|
23,94
|
0,57
|
VostokGaz
|
23,69
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
23,68
|
0,34
|
Укрнафта
|
23,56
|
0,00
|
Chipo
|
23,52
|
0,22
|
Marshal
|
23,50
|
0,00
|
Green Wave
|
23,50
|
0,50
|
Рур груп
|
23,50
|
1,20
|
Luxwen
|
23,49
|
0,50
|
Кворум
|
23,48
|
0,30
|
VST
|
23,40
|
0,80
|
Катрал
|
23,37
|
0,00
|
Олас
|
23,10
|
0,20
|
Авантаж 7
|
22,95
|
0,40
|
RLS
|
22,40
|
0,00
|
Prime
|
22,00
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
24,33
|
0,34
|
|
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