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АНАЛІТИКА

За тиждень автогаз у середньому здорожчав на 34 коп./л

 

Упродовж тижня, із 1 по 8 вересня, автогаз у середньому по країні здорожчав на 0,34 грн/л – до 24,33 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На АЗК мереж ОККО, WOG і SOCAR цей вид пального здорожчав на 0,28 грн/л, 0,33 грн/л і 0,38 грн/л – до 24,99 грн/л у разі з ОККО й SOCAR і до 24,98 грн/л на станціях WOG.

Мережі KLO, Amic, «БРСМ-Нафта» додали по 0,75 грн/л, 0,41 грн/л і 0,34 грн/л – до 24,49 грн/л, 24,10 грн/л і 23,68 грн/л відповідно.

Найбільше цей вид пального здорожчав – на 1,20 грн/л – на автозаправних станціях мережі «Рур груп», де автогаз тепер коштує 23,50 грн/л. Найменше – 20 копійок на літрі – автомобільний газ додав на АЗС «Олас», де літр наразі продається за 23,10 грн/л.

У мережі U.GO продукт здорожчав на 0,57 грн/л – до 23,94 грн/л. Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,22-1,00 грн/л, до 22,95-24,69 грн/л (див. табл.).

Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 1 по 8 вересня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Параллель

26,49

1,00

Neftek

25,49

0,50

ОККО

24,99

0,28

SOCAR

24,99

0,38

WOG

24,98

0,33

Авіас

24,69

0,43

Mango

24,65

0,50

KLO

24,49

0,75

Автотранс

24,38

0,60

Motto

24,38

0,60

Shell

24,37

0,32

ZOG

24,30

0,50

Rodnik

24,29

0,30

UPG

24,23

0,33

BVS

24,19

0,50

AMIC

24,10

0,41

Ovis

23,99

0,00

U.GO

23,94

0,57

VostokGaz

23,69

0,30

БРСМ-Нафта

23,68

0,34

Укрнафта

23,56

0,00

Chipo

23,52

0,22

Marshal

23,50

0,00

Green Wave

23,50

0,50

Рур груп

23,50

1,20

Luxwen

23,49

0,50

Кворум

23,48

0,30

VST

23,40

0,80

Катрал

23,37

0,00

Олас

23,10

0,20

Авантаж 7

22,95

0,40

RLS

22,40

0,00

Prime

22,00

0,00

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За матеріалами: EnKorr
 

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