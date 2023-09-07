Фінансові новини
- |
- 07.09.23
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта дешевшає в очікуванні даних про запаси в США, Brent біля $90,2 за барель
15:41 07.09.2023 |
Ціни на нафту продовжують знижуватися вдень у четвер, опускаючись з досягнутих напередодні багатомісячних максимумів перед публікацією звіту міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв у країні.
Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:25 EET подешевшали на $0,42 (0,46%) - до $90,18 за барель.
Котирування жовтневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,48 (0,55%) - до $87,06 за барель.
Напередодні Brent зросла в ціні на 0,6%, WTI - на 1%. Обидві марки оновили максимуми з середини листопада минулого року. Північноморський сорт подорожчав за підсумками сьомої сесії поспіль, а ф'ючерси на WTI завершили зростанням дев'ятий день торгів поспіль, чого не спостерігалося з січня 2019 року.
Основну підтримку ринку нафти надає новина про продовження Саудівською Аравією добровільного скорочення видобутку на 1 млн барелів за добу.
"Деякі вважають, що ця новина стала яскравим нагадуванням гравцям на зниження про те, що не можна ставити проти "нафтового центробанку". Інші вважають, що дефіцит на фізичному ринку нафти, який спостерігається останнім часом, є наслідком роботи штучних, а не органічних ринкових чинників", - написали аналітики RBC під керівництвом Майкла Трана і Геліми Крофт.
Водночас дані Американського інституту нафти (API) показали падіння запасів нафти в країні за тиждень, що завершився 1 вересня, на 5,5 млн барелів.
Офіційний звіт Міненерго США буде оприлюднено 18:00 кч четверга, на день пізніше, ніж зазвичай, у зв'язку з тим, що понеділок у Штатах був вихідним днем. Експерти, опитані S&P Global Commodity Insights, у середньому очікують зниження запасів нафти в Штатах минулого тижня на 5,6 млн барелів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленського попросили ветувати закон про е-декларування. Петиція набрала підписи
|Таємне е-декларування. Хтось має понести політичну відповідальність за дивну позицію «слуг народу»
|США оголосили про новий пакет військової допомоги з боєприпасами зі збідненим ураном
|США оголошують про нову допомогу Україні на загальну суму понад 1 млрд $ - Блінкен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
У РУБРИЦІ
|Нафта дешевшає в очікуванні даних про запаси в США, Brent біля $90,2 за барель
|В Україні подорожчали молочні продукти - асоціація виробників
|Україна у четвер суттєво збільшила експорт електроенергії та відмовилася від її імпорту
|Мінфін підтверджує відсутність планів податкових змін у 2024 р., окрім перенаправлення військового ПДФО до держбюджету
|На земельних аукціонах у системі Prozorro.Продажі залучили майже ₴1,7 мільярда
|Україна почала перевозити зерно через порти Хорватії
|Попит на основних напрямках постачань дизельного пального в Україну залишається невисоким
Бізнес
|OnePlus Ace 2 Pro став найпродуктивнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|Steam у серпні: українська мова обійшла італійську, Windows 11 майже 40%, RTX 3060 за крок до першого місця
|Apple вирішила випускати iPhone 15 з роз'ємом USB-C, - Bloomberg
|Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутниками американської системи попередження про ракетний напад
|Маск полегшив поширення роспропаганди у мережі X (Twitter) - ЄС
|Nvidia та AMD повідомили, що США обмежили експорт ШІ-чипів у деякі країни Близького Сходу
|Tesla Model 3 отримала редизайн та 600+ км на одному заряді