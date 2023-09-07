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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає в очікуванні даних про запаси в США, Brent біля $90,2 за барель

 

Ціни на нафту продовжують знижуватися вдень у четвер, опускаючись з досягнутих напередодні багатомісячних максимумів перед публікацією звіту міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв у країні.

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:25 EET подешевшали на $0,42 (0,46%) - до $90,18 за барель.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,48 (0,55%) - до $87,06 за барель.

Напередодні Brent зросла в ціні на 0,6%, WTI - на 1%. Обидві марки оновили максимуми з середини листопада минулого року. Північноморський сорт подорожчав за підсумками сьомої сесії поспіль, а ф'ючерси на WTI завершили зростанням дев'ятий день торгів поспіль, чого не спостерігалося з січня 2019 року.

Основну підтримку ринку нафти надає новина про продовження Саудівською Аравією добровільного скорочення видобутку на 1 млн барелів за добу.

"Деякі вважають, що ця новина стала яскравим нагадуванням гравцям на зниження про те, що не можна ставити проти "нафтового центробанку". Інші вважають, що дефіцит на фізичному ринку нафти, який спостерігається останнім часом, є наслідком роботи штучних, а не органічних ринкових чинників", - написали аналітики RBC під керівництвом Майкла Трана і Геліми Крофт.

Водночас дані Американського інституту нафти (API) показали падіння запасів нафти в країні за тиждень, що завершився 1 вересня, на 5,5 млн барелів.

Офіційний звіт Міненерго США буде оприлюднено 18:00 кч четверга, на день пізніше, ніж зазвичай, у зв'язку з тим, що понеділок у Штатах був вихідним днем. Експерти, опитані S&P Global Commodity Insights, у середньому очікують зниження запасів нафти в Штатах минулого тижня на 5,6 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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