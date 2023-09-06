Нафта прискорила зниження, Brent на рівні $89,5 за барель

Ціни на нафту посилили зниження вдень у середу, продовжуючи віддалятися від встановлених напередодні максимальних значень із листопада минулого року.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:36 кв. м. у середу становить $89,51 за барель, що на $0,53 (0,59%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася до цього часу на $0,39 (0,45%), до $86,3 за барель.

У вівторок стало відомо, що Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти в мільйон барелів на добу до кінця 2023 року. Крім того, віце-прем'єр РФ Олександр Новак повідомив журналістам, що Росія продовжить добровільне скорочення поставок нафти на світові ринки до кінця поточного року (на 300 тис. б/д).

Такі заходи вимагатимуть підвищення прогнозів цін на нафту, вважають експерти Goldman Sachs. На їхню думку, ціна нафти Brent у грудні 2023 року може бути на $2 вищою за нинішній прогноз інвестбанку, що становить $86 за барель, якщо поставки саудівської нафти на світовий ринок у четвертому кварталі будуть на 500 тис. б/д нижчими, ніж припускали в Goldman.

При цьому відповідно до "бугаєвого" сценарію, який передбачає, що ОПЕК+ збереже узгоджені обмеження видобутку до кінця 2024 року, а Саудівська Аравія буде дуже поступово повертати виробництво нафти до 10 млн б/д, прогноз Goldman для ціни Brent на грудень 2024 року в $93 за барель може збільшитися на $14 за барель.

У Goldman, однак, не вважають "бугаєвий" сценарій базовим.

Тим часом провідний нафтовий аналітик Kpler Віктор Катона в інтерв'ю CNBC заявив, що ціни на нафту для Саудівської Аравії та Росії важливіші, ніж частка ринку. За його словами, співпраця між двома країнами з питань видобутку нафти безпрецедентна, а світ зараз ділиться за принципом "видобувачі проти споживачів".