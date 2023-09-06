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Середня ціна на автогаз перевищила 24 грн/л
14:20 06.09.2023 |
Середня ціна на скраплений газ у період із 5 по 6 вересня у мережах АЗС збільшилася на 0,10 грн/л – до 24,14 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
У мережах ОККО й WOG ціна виросла на 28 і 33 копійки на літрі – до 24,99 грн/л і 24,98 грн/л відповідно.
На станціях Rodnik, KLO й «Автотранс» продукт здорожчав на 20 коп./л, до 24,18-24,19 грн/л.
У мережах «Авантаж», AMIC і U.GO ціна виросла на 10-40 коп./л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 5 по 6 вересня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
24,99
|
0,28
|
WOG
|
24,98
|
0,33
|
SOCAR
|
24,61
|
0,00
|
Авіас
|
24,26
|
0,00
|
Mango
|
24,15
|
0,00
|
Shell
|
24,05
|
0,00
|
Ovis
|
23,99
|
0,00
|
Rodnik
|
24,19
|
0,20
|
KLO
|
24,19
|
0,20
|
BVS
|
23,99
|
0,00
|
Автотранс
|
24,18
|
0,20
|
UPG
|
23,90
|
0,00
|
VostokGaz
|
23,89
|
0,00
|
AMIC
|
23,97
|
0,13
|
ZOG
|
23,80
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,56
|
0,00
|
U.GO
|
23,94
|
0,40
|
Marshal
|
23,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,50
|
0,00
|
VST
|
23,40
|
0,00
|
Катрал
|
23,37
|
0,00
|
Chipo
|
23,30
|
0,00
|
Green Wave
|
23,30
|
0,00
|
Кворум
|
23,28
|
0,00
|
Рур груп
|
23,00
|
0,00
|
Luxwen
|
22,99
|
0,00
|
Олас
|
22,90
|
0,00
|
Авантаж 7
|
22,75
|
0,10
|
RLS
|
22,40
|
0,00
|
Prime
|
22,00
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
24,14
|
0,10
|
|
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