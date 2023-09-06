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АНАЛІТИКА

Середня ціна на автогаз перевищила 24 грн/л

 

Середня ціна на скраплений газ у період із 5 по 6 вересня у мережах АЗС збільшилася на 0,10 грн/л – до 24,14 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

У мережах ОККО й WOG ціна виросла на 28 і 33 копійки на літрі – до 24,99 грн/л і 24,98 грн/л відповідно.

На станціях Rodnik, KLO й «Автотранс» продукт здорожчав на 20 коп./л, до 24,18-24,19 грн/л.

У мережах «Авантаж», AMIC і U.GO ціна виросла на 10-40 коп./л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 5 по 6 вересня, грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

24,99

0,28

WOG

24,98

0,33

SOCAR

24,61

0,00

Авіас

24,26

0,00

Mango

24,15

0,00

Shell

24,05

0,00

Ovis

23,99

0,00

Rodnik

24,19

0,20

KLO

24,19

0,20

BVS

23,99

0,00

Автотранс

24,18

0,20

UPG

23,90

0,00

VostokGaz

23,89

0,00

AMIC

23,97

0,13

ZOG

23,80

0,00

Укрнафта

23,56

0,00

U.GO

23,94

0,40

Marshal

23,50

0,00

БРСМ-Нафта

23,50

0,00

VST

23,40

0,00

Катрал

23,37

0,00

Chipo

23,30

0,00

Green Wave

23,30

0,00

Кворум

23,28

0,00

Рур груп

23,00

0,00

Luxwen

22,99

0,00

Олас

22,90

0,00

Авантаж 7

22,75

0,10

RLS

22,40

0,00

Prime

22,00

0,00

Середня ціна в Україні

24,14

0,10
За матеріалами: EnKorr
 

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